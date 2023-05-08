В концлагерях курортный сезон не проводят: в разведке рассказали, к чему готовится Крым

В разведке рассказали, почему курортного сезона в Крыму в 2023 году не будет

Курортного сезона в 2023 году в Крыму, где в ночь на 7 мая прогремели взрывы, не будет. Это связано с тем, что оккупированный полуостров по факту является "большим режимным объектом".

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, на оккупированной территории враг готовится к обороне, а значит все пляжи в Крыму перекопаны, а многие из них вовсе заминированы.

"В концлагерях курортный сезон не проводят. Сегодня и вся российская федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути, репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить?" — сказал он.

Юсов также добавил, что в качестве туристов в этом году в Крыму могут быть лишь "переодетые фсбшники".

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