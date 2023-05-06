"Повышенная опасность, возможны разные провокации". В ГУР рассказали о новых угрозах от путина

Андрей Юсов в интервью "Телеграфу" объяснил майскую активность россии и кто действительно мог стоять за покушением на диктатора рф

Эта неделя оказалась насыщенной на резонансные военно-политические эпизоды: от странной атаки дронов на Кремль, а также бавовн в Крыму и россии, до изменения тактики рф относительно обстрелов Украины.

"Телеграф" спросил Андрея Юсова — представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, — почему стало больше атак, освободят ли Украину в этом году, есть ли двойники у путина и Кирилла Буданова, какую роль сейчас играет террорист Гиркин и насколько реальный распад россии.

Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью.

О дронах в москве, новых угрозах от рф, "сюрпризах" на 9 мая

— В последнее время происходит много интересного – удар по кремлю, а до этого диверсии на железнодорожных путях и атаки на нефтебазы на подконтрольной россии территории. Что происходит? Или проще: это мы или не мы?

— Украина занимается деоккупацией своих территорий. Если даже для этого нужно работать по военным объектам врага (в том числе и за границей), это уже другой аспект. Но то, что мы видели с Кремлем, это история совсем иного порядка.

Есть официальная позиция Украины о непричастности к этим событиям. Но давайте размышлять логично: одно дело, когда речь идет о нефтебазах, путях поставок/логистики для военных сил рф, а другое дело — тратить на что-то огромное количество ресурсов, времени и усилий (а такая операция потребовала бы много времени, серьезного планирования и немало работы). Однако возникает вопрос, какая практическая польза для Украины от ее реализации?! Она отсутствует.

— Как насчет своеобразной десакрализации? Ведь Кремль – символ россии, путинской власти?

— У нас есть ключевые задачи, которые нужно выполнять для деоккупации наших территорий и работать над многочисленным врагом, у которого до сих пор очень много живой силы и техники. Так что у нас есть над чем работать.

Андрей Юсов: "9 мая — определенная зона риска и повышенной опасности"

Относительно событий с дронами в москве, во-первых, отмечу, как скоро и в каком ракурсе это подавала российская пропаганда. В частности, говорилось как якобы о доказанном факте, что это было покушение на путина. Это смешно, потому что это было точно не покушение на путина или на так называемого путина.

Во-вторых, это больше похоже на внутрироссийские процессы и разборки. Возможно, речь идет о местных силах сопротивления, наращивающих свой потенциал. Возможно, это споры между обитателями разных "башен кремля". Мотивов может быть много.

— Какие "сюрпризы" могут случиться в россии на 9 мая, тоже определенного сакрального символа путинизма?

— Для нас это не праздник. Это для россиян 9 мая относится больше к "победобесию". Поэтому, если какие-то "сюрпризы" и будут, то они будут идти, скорее, от рашистов.

Украина же осуществляет операцию по деоккупации собственных территорий. Делает это планомерно и независимо от привязки к каким-нибудь дням, тем более к датам советской пропаганды.

Если говорить о наших днях, то 8 мая для нас — День памяти и примирения, и Украина обычно его должным образом чествует. Страна будет в этом ключе работать, чтобы новая трагедия в виде этой полномасштабной геноцидной войны со стороны россии никогда не повторилась. Для этого нужно деоккупировать наши территории.

Но, учитывая, что враг живет пропагандистскими нарративами, 9 мая — определенная зона риска и повышенной опасности. Возможны разного рода провокации. Если мы говорим о террористическом путинском режиме, то провокации не только на территории Украины, но и на землях самой так называемой российской федерации. Жертвами этих провокаций со стороны российских спецслужб и силовиков могут быть, в том числе, гражданские россияне.

О большом наступлении ВСУ и "зубах дракона"

— Много говорят о контрнаступлении ВСУ. Как россия готовится к нашему наступлению? Какие настроения среди военного руководства рф по этому поводу?

— Мы и весь мир сейчас видим (и невооруженным глазом, и благодаря данным спутников), что враги перекопали фактически весь Крым: траншеи, рвы, "зубы дракона" — на оккупированных территориях юга и востока Украины. И, собственно, на территории самой так называемой россии уже готовятся и ведутся соответствующие инженерные работы. То есть россияне готовятся. Безусловно, это тот фактор, который Украина учитывает при планировании и реализации плана по продолжению освобождения украинских территорий.

"Освобождение Крыма - это не поход в театр или кино"

— Повлияла ли каким-то образом утечка так называемых "секретных документов" Пентагона на планы Украины и сроки по контрнаступлению?

— В первую очередь, идет следствие министерства юстиции США, и по его результатам относительно этого будет официальная информация.

Что касается обнародованных данных, то у них есть часть информации, которая соответствует действительности, но не несет прямой угрозы. Очень много этих данных можно получить путем сбора OSINT (разведка на основе открытых источников, или оpen source intelligence, — Авт.) в публичных источниках. Это касается и снабжения, и проблем, и т.д. То есть, если говорить о материалах Института изучения войны, — все проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, уже давно проанализированы, изучены, и революционного там ничего не было.

Часть информации в слитых "документах" — искривленная, обезображенная, а часть не соответствует действительности. Все остальное – это вопрос интерпретации.

— Многие люди, в том числе военные, вспоминают прогнозы начальника ГУР Кирилла Буданова о завершении войны летом и освобождении Крыма. На сегодня эти термины выглядят несколько оптимистично. Изменилось ли видение ГУР на протяжении войны?

— Подобные масштабные операции и процессы — это не поход в театр или кино, куда можно купить билет и забронировать место через несколько месяцев, а затем прийти на спектакль. Планирование и реализация освобождения наших территорий – колоссальная работа, которая осуществляется. И в целом, все озвученные прогнозы, конечно, опираются на абсолютно конкретную информацию, на фактаж, и пока процесс идет по условному графику.

Понятно, что многие факторы вносят свои коррективы, такие как погодные условия, темпы помощи от наших партнеров, скорость подготовки наших резервов. Безусловно, в том числе и действия противника. Потому что россияне не сидят и молча не ждут, когда Украина освободит собственные территории.

Следовательно, все эти факторы учитываются, но результат будет один — Украина освободит все свои территории и вернется к границам 1991 года.

О годе окончания войны

— Вы говорите об условном графике. Состоялась ли его корректировка от последних прогнозов Буданова осенью и в конце прошлого года?

— Окончание войны в формальном выражении может иметь разные виды. Например, будет ли окончанием войны отсутствие подписания какого-либо акта капитуляции со стороны россии, но де-факто с выходом Украины на границы 91-го? Наверняка это будет окончанием горячей фазы. Поэтому сейчас обсуждать эти гипотетические сценарии, думаю, нет смысла.

"Ближайшие месяцы точно будут очень важными, значительными и во многом решающими"

Конечно, ближайшие месяцы точно будут очень важными, значительными и во многом решающими. В конце года мы сможем поговорить и посмотреть, как все произошло.

— Раньше вы говорили, что рф не выдержит долгой войны с Украиной. Сейчас пока еще экономика россии не рухнула, мобилизационный российский ресурс оценивается в миллионы "мясных персон", а еще остается ракетный потенциал, теневая экономика, мощная шпионская сеть по всему миру и т.д. К тому же Иран уже 40 лет находится под игом санкций, и продолжает существовать. Не слишком ли обнадеживающие ваши прогнозы относительно долгоиграющей военной мощи россии?

— Считаю нерелевантным сравнение Ирана с россией, потому что иранцы давно находятся под санкциями, но в таком "спящем" формате. Несмотря на все проблемы этого режима, Иран не находится в состоянии открытой полномасштабной войны с другими государствами с использованием всех видов и средств вооружения, с большими человеческими потерями и многими другими факторами. В отличие от так называемой российской федерации.

В конце концов, внутренние риски для Ирана и россии носят совершенно разные характеры и неравнозначны для сравнения. Ведь россия – это стагнирующая умирающая империя с большим количеством внутренних противоречий – межнационального, религиозного, социального и других характеров. Безусловно, в условиях длительного кризиса и стрессовой ситуации война и санкции станут ключевыми факторами, которые повлияют на будущее той территории. Все эти противоречия носят взрывоопасные риски для современной загнивающей российской империи.

— Вернемся в Украину. С чем связана активизация последнего ракетно-шахедного террора со стороны россии?

— Это попытка усложнить или сорвать продолжение украинских наступательных действий. Зимний ракетный блицкриг провалился, поэтому они переключились с энергетики на другие объекты.

"Зимний ракетный блицкриг рф провалился, теперь у них другая задача"

Теперь у них задача, как и в начале полномасштабного вторжения, возвращаться к атакам на военные объекты, логистику, накопление мест дислокации сил и техники. Учитывая, что даже к началу вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. у россиян уже была во многом устаревшая некорректная информация. Сейчас эта информация еще более некорректна и во многом вообще не соответствует действительности. В частности, это мы видим, когда происходят обстрелы и попадания в гражданские объекты. Хотя иногда такие удары носят и прицельный характер. В том числе – по Умани. Это была преднамеренная атака на гражданский объект.

Продолжение интервью с Андреем Юсовым читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.