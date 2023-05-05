Второй раз за двое суток: в россии снова атаковали нефтезавод рядом с Крымским мостом (видео)

На заводе прогремел взрыв

На территории НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае, где в ночь на 4 мая был крупный пожар, вновь неспокойно. Утром на его территории прогремел взрыв. В сети появились первые подробности и видео с места происшествия.

Так, сегодня, 5 мая, нефтеперерабатывающий завод якобы был атакован беспилотным летательным аппаратом. Он прилетел в одну из установок, в результате чего начался пожар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Тем временем Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что атаку, предварительно, совершила группа диверсантов. Они якобы пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу, но были задержаны.

"Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ. О пострадавших пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Однако позже данную информацию про диверсантов в паблике опровергли, сославшись на слова двух источников с места событий.

"Ильский НПЗ был атакован беспилотником, подтвердили нам два источника с места. Информацию про группу диверсантов наши собеседники опровергли", — пишет Mash.

Отметим, что первый инцидент случился в ночь на 4 мая. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе в Ильском поселке произошел пожар. Российские СМИ заявили о том, что там загорелся резервуар с топливом, а причиной тому якобы стало падение четырех беспилотников. Один из них взорвался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Санкт-Петербурге во время репетиции парад к 9 мая заметили неизвестный дрон, который влетел на несколько метров вверх.