Что делал дрон над кремлем и чей он был? Версии о провокации, ИПСО и дырявой ПВО

Мнения разделились: некоторые считают, что БПЛА запустили сами россияне и не просто так

Видео ночного удара беспилотниками по кремлю в москве вызвало волну радости украинцев, но некоторые эксперты предостерегают – радоваться рано. Мол, это мог быть коварный план, чтобы оправдать удар по центрам принятия решений, или страшнее — ядерный взрыв. Существуют также и те, кто не исключает версии, что у россиян просто плохая ПВО. "Телеграф" собрал все версии ниже:

Позиция Киева: Это не мы, россия нагнетает или готовит теракт

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не причастна к инциденту с беспилотником в москве, потому что это не решает ни одной военной задачи. В то же время он не исключает мысли, что это может быть российской провокацией, чтобы оправдать какие-то будущие теракты.

"Все предсказуемо… россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над кремлем", – говорит Подоляк.

Также он сиронизировал, что дроны можно купить в любом военторге и обратил внимание на нестабильную ситуацию в самой россии.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров также отрицал причастность Украины к атаке на кремль. Никифоров раскритиковал и риторику кремля, потому что слово "теракт", которым описали атаку россияне, больше подходит к ракетным обстрелам россии по домам в Умани и Днепре. Он, как и Подоляк, придерживается мнения, что в россии намеренно подавляют обстановку накануне 9-го мая.

Впоследствии вечером Зеленский заявил, что Украина не будет тратить на подобные атаки оружие, которое нужно ему для защиты собственных территорий.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат вообще усомнился в самом факте атаки, потому что флаг на видео фактически не пошатнулся, а никаких последствий не видно, передают "Донбасс. Реалии".

Игнат также предположил, что после "атаки" можно ожидать провокации со стороны страны-агрессора.

Версия №1: россияне организовали атаку сами

Журналист Денис Казанский считает, что удар по кремлю – это провокация, потому что небо над таким объектом должно быть закрыто так, что муха не пролетит.

"Иллюзий на способности российской армии давно нет. Но пропустить беспилотник из Украины – это как-то слишком даже для них", — говорит Казанский.

По его мнению, это может быть:

попытка оправдать массовые убийства мирного населения Украины, удар по жилому дому в Умани или какие-либо планируемые зверства;

попытка сорвать контрнаступление, которого панически бояться в кремле.

Политолог Виктор Таран предположил, что эту операцию россияне инициировали сами для мобилизации общества.

Виктор Таран предположил, что россияне сами устроили провокацию

Журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на направление, из которого летели дроны — восточное. Он сиронизировал, что на кремль могли напасть Люберцы, Рязань, Тамбов или Саратов.

Дроны летели с противоположного от Украины направления

Военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил "Телеграфу", что удар беспилотников могли устроить сами россияне или их спецслужбы. Хотя москва использует эту ситуацию, как для своей пропаганды, так возможно и для зеркальных ответных ударов по украинским центрам принятия решений.

"В украинские СМИ забросили информацию, что ГУР Минобороны Украины якобы пыталось ликвидировать российского диктатора с помощью БПЛА, который был оснащен 17 кг взрывчатки. Здесь вопрос к автору этой информации: либо он полезен идиот, либо работает на спецслужбы россии. Последние, соответственно, не могли не воспользоваться подобной информацией. То, что сегодня произошло в кремле, идет речь об имитации удара, а россия использует ее, так сказать, как своеобразный casus belli. То есть, повод для нанесения зеркального ответа по украинской территории. Причем речь идет о возможности нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений", — объясняет он.

Дмитрий Снегирев добавляет, что не случайно сам элемент этой ИПСО спецслужб россии происходит на фоне "возможного украинского контрнаступления".

Кстати, в российских Telegram-каналах уже несется волна призывов нанести ответные удары, а российский оппозиционный сайт Гулагу.Нет начал пугать ядерной атакой по Украине.

россияне утверждают, что могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве

В то же время, сразу после этого появилась информация, что подготовка к ударам — ИПСО, потому что по состоянию на данный момент в Энгельсе нет ТУ-22М3, а другие ТУ стоят без ракет.

Также, если присмотреться, на видео видны двое мужчин, которые поднимаются на крышу перед взрывом. Это, а также выше упомянутое направление движения дронов, играет не в пользу россии:

Видео вызвало немало вопросов

Версия №2: Это была Украина

Прес-сслужба президента россии продвигает версию того, что атаку организовал "киевский режим" и назвала атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. Однако эта версия вызывает множество вопросов.

В то же время, военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что это вполне могла быть спланированная операция украинских сил, передает "BBC Украина". Мол, цель может быть разной, в том числе проверка возможностей поражения объектов, проверка возможностей системы ПВО, охраняющей кремль, правительственный квартал и так далее. По его мнению, это выглядит так, как "проверка конкретной системы, в том числе с точки зрения наведения на цель удара и поражения конкретных объектов".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассматривает, какие могут быть преимущества у обеих версий. Он обратил внимание на то, что россияне не предоставили ни одного доказательства того, что это были именно украинская БПЛА.

"Но даже если предположить, что это так, что ж, украинский дрон беспрепятственно преодолел сотни километров до москвы? То есть сотни километров сквозь эшелонированную ПВО как нож сквозь масло и об этом россия заявляет на весь мир? Знаете, как это называется? Дискредитация российской армии", — говорит Коваленко.

Он подчеркивает, что такой репутационный удар рф не испытывала давно. Но даже если предположить, что Украина нанесла этот удар, то преимуществ, кроме демонстрации того, что Украина это может это сделать и вынесение на бездарность российской ПВО, больше никаких нет. А вот россия с помощью этого удара может начать оправдывать свои военные преступления как триггер.

Ранее политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", что главный человек, заслуживший награду за удар беспилотником по кремлю, это путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Потому что недавно рассказал, что путин фактически живет в кремле, имеет там квартиру, где он регулярно ночует. В сущности песков выступил наводчиком для БПЛА.