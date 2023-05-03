Удар по кремлю: у Зеленского объяснили, что россия готовит большой теракт

Украине незачем атаковать Кремль, а вот у рф есть причины заниматься самообстрелом

В Офисе президента отреагировали на атаку неизвестных беспилотников на кремль и обвинения в адрес Украины. Там считают, что весь этот инцидент является российской провокацией, чтобы оправдать какие-то будущие террористические акты.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он заверил, что Украина непричастна к данной якобы "атаке", а последние события в россии и оккупированном крыму, вроде задержаний "диверсантов" или удар по кремлю, является ни чем иным, как подготовкой к какой-то масштабной провокации. Ведь после этих якобы атак Украины россия думает, что сможет оправдывать свои будущие убийства и преступления.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над кремлем". Во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории российской федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основания россии оправдать свои атаки по гражданским… Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках россии. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге… Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана путина очевидна. Но с другой стороны, россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в россии происходит, но точно без дронов Украины над кремлем", — говорит Подоляк.

Напомним, что в 3 мая в москве заявили, что кремль был атакован двумя неизвестными беспилотниками. И хотя в Украине отвергают свою причастность к удару, в россии уже по всей видимости назначили Украину "виновной" и в приступе паники и ярости призывают мстить.

Тем временем в сети появляется все больше видео, которые демонстрируют, что действительно какие-то БПЛА атаковали кремль.

Сначала, как утверждают пропагандисты, один БПЛА атаковал купол Сенатского дворца, а через 16 минут по кремлю ударил еще один летательный аппарат.

Стоит отметить, что с приближением 9 мая в россии заметно участились атаки неизвестных БПЛА. Пока неизвестно, с чем связаны данные инциденты, однако некоторые украинцы предполагают, что могут быть "тренировки наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Ведь напомним, что в канун этого праздника у главы ГУР МО Украины в кабинете заметили карту москвы.