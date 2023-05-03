Паника в россии после удара по кремлю: в Госдуме призвали отомстить

В россии угрожают Зеленскому

россию после атаки неизвестных беспилотников на кремль охватила настоящая волна паники и ярости. Там, судя по всему, уже без всяких доказательств обвинили в этом Украину и призывают мстить.

Как пишет "Медуза", , депутат Госдумы от оккупированного Крыма призвал нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве.

"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", — сказал Михаил Шеремет.

Напомним, что 3 мая в россии заявили об атаке на Кремль. Власти рф утверждают, что два беспилотника якобы были сбиты над москвой. В сети уже появились видео, которые действительно подтверждают, что москва была атакована беспилотниками, правда, разобрать был ли он сбит или целенаправленно взорвался на крыше Сенатского дворца, пока сложно.

Москву после этого охватила настоящая паника и её небо было срочно закрыто для всех БПЛА. Пресс-секретарь путина говорит, что дроном хотели убить путина, но его не было в тот момент в кремле.

Ранее мы писали о том, что россию накрыла волна "бавовны" и диверсий. "Телеграф" собрал хронологию взрывных событий в россии.

Также мы сообщали, что с приближением 9 мая в россии заметно участились атаки неизвестных БПЛА.