Удар по кремлю: у Зеленського пояснили, що росія готує великий теракт

Україні нема сенсу атакувати кремль, а от у росії є причини займатися самообстрілом

В Офісі президента відреагували на атаку невідомих безпілотників на кремль і звинувачення на адресу України. Там вважають, що весь цей інцидент є російською провокацією, щоб виправдати якісь майбутні терористичні акти.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він запевнив, що Україна не причетна до цієї нібито "атаки", а останні події в росії та окупованому Криму, такі як затримання "диверсантів" або удар по кремлю, є нічим іншим, як підготовкою до якоїсь масштабної провокації. Адже після цих нібито атак України росія думає, що зможе виправдовувати свої майбутні вбивства та злочини.

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем". По-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території російської федерації. Навіщо? Це не вирішує жодної воєнної задачі. Але дає підстави рф виправдати свої атаки по цивільних… По-друге, ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках рф. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу… Бо втрата силового контролю над країною з боку клану путіна очевидна. Але ж, з іншого боку, росія постійно говорила про свій тотальній контроль над повітрям. Одним словом, щось в рф відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", – каже Подоляк.

Нагадаємо, що 3 травня в Москві заявили, що кремль був атакований двома невідомими безпілотниками. І хоча в Україні відкидають свою причетність до удару, у росії вже, очевидно, призначили Україну "винною" і в нападі паніки і люті закликають мстити.

Тим часом у мережі з’являється все більше відео, яке демонструє, що справді якісь БПЛА атакували кремль.

Спочатку, як стверджують пропагандисти, один БПЛА атакував купол Сенатського палацу, а за 16 хвилин по кремлю вдарив ще один літальний апарат.

Варто зазначити, що з наближенням 9 травня у росії помітно почастішали атаки невідомих БПЛА. Поки невідомо, з чим пов’язані ці інциденти, проте деякі українці припускають, що можуть бути "тренування наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня ". Адже нагадаємо, що напередодні цього свята у голови ГУР МО України у кабінеті помітили карту москви.