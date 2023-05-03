Момент удару безпілотника по кремлю: у мережі з’явилося головне відео

У ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували не просто Москву, а головну будівлю росії — кремль. У мережі з’явилося ніби-то відео самого удару, записане на камери зовнішнього відеоспостереження.

Кадрами палаючого кремля активно діляться у соцмережах. На відео чітко видно безпілотник, що наближається, і вогонь від його попадання в вежу будівлі. Проте наразі правдивість відео не підтверджена.

Інформація про нічну атаку на кремль з'явилася в мережі сьогодні, 3 травня. Представники влади росії підтвердили, що два безпілотники наблизилися до резиденції володимира путіна, проте факт влучення вони заперечують. За їхніми словами, спрацювали системи ППО та РЕБ, які нібито вивели з ладу БПЛА. Але, незважаючи на це, в мережі активно розповсюджують відео, на якому один із БПЛА підлітає до кремля і врізається в нього, внаслідок чого відбувається загоряння.

Також у мережі розповсюджують відео, на якому видно наслідки атаки на кремль. На одній із веж видніється невеликий осередок загоряння, а також йде дим. Справжність цих кадрів нині не підтверджено.

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