Безпілотники атакували кремль: у путіна зробили гучну заяву, москву закривають для БПЛА

У кремлі кажуть, що безпілотники намагалися атакувати путіна

Невідомі безпілотники, котрі зачастили до москви, підбираються дедалі ближче до російського диктатора путіна. У ніч проти 3 травня вони атакували Кремль.

Про це повідомляють у мережі, а влада росії вже підтвердила цей факт.

Як стало відомо, в Москві два невідомі безпілотники зробили спробу атаки на кремлівську резиденцію президента рф. За даними російського уряду, в атаці було задіяно два літальні апарати. І хоча у кремлі заявляють, що нібито "відбили атаку", у мережі поширюються відео вибухів. Очевидці пишуть, що "бавовна" по силі була схожа на гуркіт грому, а після цього в небо піднялися іскри і на місце вибуху поспішили люди з ліхтариками.

"В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків нема", — кажуть у Кремлі.

Як стверджується, путін внаслідок атаки не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі. Справа в тому, що, за словами його прессекретаря пєскова, президента в цей момент не було в кремлі, тому що він працював у резиденції в Ново-Огарьово.

Тим часом, попри нібито успішно відбиту атаку, у Москві ще більше стали боятися безпілотників і вже оголосили про закриття неба для них.

"У Москві з 3 травня заборонено запускати безпілотники. Про це оголосив мер міста Сергій Собянін. До якої дати діятиме заборона, не уточнюється", — пишуть російські ЗМІ.

І мабуть, не даремно, адже "відбита атака", як можна побачити на відео, стала причиною пожежі на даху однієї з будівель кремля.

Пізніше в кремлі зробили заяву, що атака БПЛА була "спробою замаху на життя володимира путіна", а за це росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

При цьому, за словами прес-секретаря путіна дмитра пєскова, в росії не збираються скасовувати парад на 9 травня.

Нагадаємо, що з наближенням 9 травня у росії помітно почастішали атаки невідомих БПЛА. Поки невідомо, з чим пов’язані ці інциденти, проте деякі українці припускають, що можуть бути "тренування наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня". Адже нагадаємо, що напередодні цього свята у голови ГУР МО України у кабінеті помітили карту москви.