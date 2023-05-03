Удар безпілотників по кремлю: з’явилася реакція офісу Зеленського

В росії навмисно нагнічують обстановку напередодні 9-го травня, вважають в Офісі президента України

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров спростував заяви про причетність України до атаки дронів на кремль. Він нагадав, що наша країна не нападає на інші держави, лише захищає свої території.

Слова Нікіфорова цитує видання "Медуза". Він також відреагував на порівняння атаки на кремль із тероризмом.

"У нас нема інформації про так звані нічні "атаки на кремль". Але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", — заявив Нікіфоров.

Прес-секретар путіна — дмитро пєсков заявив, що дроном хотіли вбити російського президента, але йому пощастило, оскільки його не було на той момент у кремлі. Він також назвав атаку на кремль "терактом", на що в Офісі українського президента також відреагували. Сергій Никифоров заявив, що "теракт" — це удари російської армії по житлових будинках у Дніпрі, Умані та інших містах, це обстріл "Іскандерами" вокзалу в Краматорську та інші трагедії. А атака БПЛА на "центр ухвалення рішень" у росії до таких не відноситься.

"Те, що сталося в москві, очевидно, нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших противників", — резюмував Никифоров.

Нагадаємо, що два безпілотники намагалися атакувати кремль у ніч проти 3 травня, і це підтвердили в росії. Відповідальність за це російська влада поклала на Україну, а також спростувала сам факт влучання БПЛА по урядовій будівлі. Однак на відео, які розповсюджують у мережі, видно, що купол Сенатского палацу спалахнув внаслідок влучання дронів, і ППО із системами РЕБ не допомогли. Однак ці кадри вимагають підтвердження.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в свою чергу заявив, що росія готуює масштабний теракт всередині країни, і атака на кремль — це провокація, яка повинна виправдати майбутні вбивства та злочини. Він підкреслив, що дрони можна купити в будь-якому магазини, і Україна тут ні до чого.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможе росія захистити москву й окупований Крим від ударів українських дронів. Дві третини українців виступають за посилення ударів безпілотників по ворожій території і не вірять в те, що росіяни зможуть захистити себе від помсти з неба.