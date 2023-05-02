Безпілотник атакував будівництво оборонних споруд рф на кордоні з Україною: деталі

На даний момент немає жодних доказів того, що сталося

У росії продовжуються незрозумілі НП. У Брянській області зійшов з рейок другий за добу поїзд, а в Білгородській області невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал Baza. Відомо, що постраждав 46-річний місцевий мешканець.

За словами росіян, дрон належав ЗСУ, оскільки прилетів з боку українського кордону, а сама атака сталася неподалік села Прилісся Білгородської області 2 травня близько 13:00. Вибуховий пристрій скинули на місце будівництва захисних споруд.

На момент атаки земельні роботи виконував 46-річний чоловік на ім’я Сергій. Внаслідок вибуху він отримав контузію, але до лікарні їхати відмовився. Фото та відео підтвердження події немає, як і немає офіційної інформації будь-якої зі сторін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Петербургом раптово пролунав вибух. Повідомляється, що невідомі підірвали опору ЛЕП у Ленінградській області. Поруч знайшли предмет, схожий на вибуховий пристрій. А у Москві впав невідомий безпілотник на територію місцевого нафтопереробного заводу.