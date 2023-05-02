Беспилотник атаковал стройку оборонительных сооружений рф на границе с Украиной: детали

На данный момент нет никаких доказательств произошедшему

В россии продолжаются необъяснимые ЧП. В Брянской области сошел с рельсов второй за сутки поезд, а в Белгородской области неизвестный беспилотник скинул взрывное устройство.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Baza. Известно, что пострадал 46-летний местный житель.

По словам россиян, дрон принадлежал ВСУ, так как прилетел со стороны украинской границы, а сама атака произошла неподалеку от села Прилесье Белгородской области 2 мая около 13:00. Взрывное устройство было сброшено на место строительства защитных сооружений.

В момент атаки земельные работы выполнял 46-летний мужчина по имени Сергей. В результате взрыва он получил контузию, но в больницу ехать отказался. Фото и видео подтверждения произошедшему нет, как и нет официальной информации какой-либо из сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Петербургом внезапно прогремел взрыв. Сообщается, что неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленинградской области. Рядом нашли предмет, похожий на взрывное устройство. А в Москве упал неизвестный беспилотник на территорию местного нефтеперерабатывающего завода.