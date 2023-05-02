Рельсовая война продолжается: в россии пустили под откос очередной поезд (видео)

Это уже вторая с начала мая авария с поездом в Брянской области

В Брянской области россии поезда продолжают сходить с рельсов. Только вчера сообщалось о том, что до десяти вагонов поезда с нефтепродуктами перевернулись и загорелись, как сегодня произошло похожее ЧП. В результате подрыва ж/д полотна несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые активно делятся фото и видео с места аварии. По предварительным данным, пострадавших в результате подрыва нет.

Подрыв путей произошел на участке Снежетьская — Белые Берега около 20:00 во вторник, 2 мая. Самодельное взрывное устройство было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне, движение сейчас на этом отрезке приостановлено. Местные жители сообщают, что было слышно три взрыва, после чего, по разным данным от 8 до 20 вагонов поезда сошли с рельсов. Возгорания не произошло, пострадавших, по предварительной информации, нет. Но с вагонов вылилась селитра и сера. Сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества, чтобы избежать последствий. Также среди упавших вагонов есть пустые и с металлоломом.

Правоохранители уже ищут диверсантов, причастных к подрыву, на месте продолжают работать экстренные службы. Всего поезд состоял из 70 вагонов и, несмотря на аварию, продолжил движение, отцепив вагоны, которые перевернулись.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 мая в Забайкалье россии загорелся десяток жилых домов. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается, как и о причине возгорания.