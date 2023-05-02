Рейкова війна триває: у росії пустили під укіс черговий поїзд (відео)

Це вже друга з початку травня аварія із потягом у Брянській області

У Брянській області росії потяги продовжують сходити з колії. Тільки вчора повідомлялося про те, що до десяти вагонів потягу з нафтопродуктами перекинулися і спалахнули, як сьогодні сталася подібна НП. Внаслідок підриву залізничного полотна кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які активно діляться фото та відео з місця аварії. За попередніми даними, постраждалих внаслідок підриву немає.

Підрив шляхів стався на ділянці Сніжецька – Білі Береги близько 20:00 у вівторок, 2 травня. Саморобний вибуховий пристрій було закладено у кількох місцях на залізничному полотні, рух зараз на цьому відрізку припинено. Місцеві жителі повідомляють, що було чути три вибухи, після чого, за різними даними, від 8 до 20 вагонів поїзда зійшли з рейок. Займання не сталося, постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Але з вагонів вилилася селітра та сірка. Співробітники МНС охолоджують вагони, що впали, і речовини, що розлилися, щоб уникнути наслідків. Також серед вагонів, що впали, є порожні і з металобрухтом.

Правоохоронці вже шукають диверсантів, які причетні до підриву, на місці продовжують працювати екстрені служби. Усього поїзд складався з 70 вагонів і, незважаючи на аварію, продовжив рух, відчепивши вагони, що перекинулися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 травня в Забайкаллі росії спалахнув десяток житлових будинків. Про загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється, як і про причину займання.