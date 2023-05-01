Безпілотники знову атакують Севастополь: подробиці

Вибухи чутно не тільки в Севастополі, а й у Євпаторії

Не встигли жителі Севастополя відійти від потужного вибуху та пожежі резервуарів із нафтопродуктами, як у місті знову чути вибухи. Над тимчасово окупованим Севастополем зауважили невідомий БПЛА, працює російська ППО.

Про це повідомляє місцева проросійська влада і Telegram-канали. Повідомляється, що один ворожий безпілотник уже збитий.

За словами так званого голови Криму сергія аксьонова, на заході Криму працює російська ППО, над півостровом помічені дрони, один з яких вдалося вже збити. Вибухи чути не лише в Севастополі, декількома годинами раніше "хлопки" чули жителі Євпаторії. А "губернатор" Севастополя михайло розважаєв заявив, що всі служби Севастополя перебувають у готовності і попросив жителів Криму зберігати спокій.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах активно діляться відео роботи ППО. За інформацією окупантів, атака здійснюється морськими дронами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Брянській області росії підірвали залізницю. На південному заході області запроваджено план-перехоплення, силовики нібито встановили особу причетного та оголосили його у розшук.