Кара небесна: чи захистить ворог москву й окупований Крим від ударів українських дронів

Дві третини українців виступають за посилення ударів безпілотників по ворожій території

Українці знають про атаки дронів на росію та окупований Крим, вважають, що удари мають посилюватися і не вірять у здатність агресора захистити себе від помсти з неба.

Такими є результати нового опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання анкети "Чи чули ви про атаки дронів на території рф та окупованого Криму?" ствердно відповіли 65,7% респондентів, ше 24,8% — щось чули, але не впевнені; вперше дізналися про таке — 9,5% опитаних.

Вважають, що Україна повинна посилювати атаки території рф — 63,4% респондентів; відповіли, що радше так — 24,6% опитаних; радше ні — 3,3%; точно ні — 1,3%; вагалися з відповіддю — 7,4%.

Вірять, що росія здатна захистити себе від атак дронів лише 4,3% опитаних; радше так — 21,0%; радше ні — 47,3%; точно ні — 14,6; вагалися з відповіддю — 12,8% респондентів.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 29 квітня. теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, 23 квітня на території Московського нафтопереробного заводу впав невідомий квадрокоптер, на якому була закріплена камера. Поруч із ним виявили перцевий балончик.

А 24 квітня невідомий БПЛА впав біля міста Ногінськ у Підмосков'ї. На борту цього безпілотника було 17 кг вибухівки. Йдеться про нібито UJ-22 Airborn українського виробництва.

Уранці 29 квітня в окупованому Севастополі було підірвано нафтобазу з паливом для Чорноморського флоту РФ. У початку займання звинуватили український безпілотник.