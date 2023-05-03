Паніка в росії після удару по кремлю: у Держдумі закликали помститися

У росії погрожують Зеленському

росію після атаки невідомих безпілотників на кремль охопила справжня хвиля паніки та люті. Там, судячи з усього, вже без жодних доказів звинуватили в цьому Україну і закликають мститися.

Як пише "Медуза", депутат Держдуми від окупованого Криму закликав завдати удару по резиденції Зеленського в Києві.

"У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх треба тільки знищувати, причому швидко і нещадно. Настав час завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати — вулиця Банкова, 11, де знаходиться так звана адміністрація президента України", — сказав Михайло Шеремет.

Нагадаємо, що 3 травня в росії заявили про атаку на кремль. Влада рф стверджує, що два безпілотники нібито були збиті над москвою. У мережі вже з’явилися відео, які підтверджують, що москва була атакована безпілотниками, щоправда, розібрати — був він збитий чи цілеспрямовано вибухнув над дахом Сенатського палацу, поки складно.

москву після цього охопила справжня паніка і її небо було терміново закрите всім БПЛА. Прессекретар путіна каже, що дроном хотіли вбити путіна, але його не було на той момент у кремлі.

Раніше ми писали про те, що росію накрила хвиля "бавовни" та диверсій. "Телеграф" зібрав хронологію вибухових подій у росії.

Також ми повідомляли, що з наближенням 9 травня у росії помітно почастішали атаки невідомих БПЛА.