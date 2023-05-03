россию накрыла волна "бавовны" и диверсий. Где взрывалось и горело в последнее время (подборка, фото и видео)

В большинстве случаев россияне утверждают, что никто не пострадал и занижают масштабы ущерба.

В последние дни в россии участились случаи подрывов важных объектов, что поставило на уши ФСБ и прокуратуру в стране-агрессорке. Ярко загораются нефтебазы, сходят с рельсов поезда и загадочно взрываются военные аэродромы. Кто стоит за этими актами доброй воли, пока неизвестно, ведь официально ответственность за это никто не взял.

"Телеграф" собрал хронологию взрывных событий в россии:

Пожар на нефтебазе в Севастополе

В ночь на 29 апреля на нефтебазе в аннексированном Севастополе вспыхнул масштабный пожар. Оккупанты говорили, что вспыхнул один резервуар с топливом, и признали, что всего пламени охватило более 1000 квадратных метров, огонь тушили несколько дней.

В то же время, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, с кораблей которого обстреливают Украину.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что этот досадный пожар заставит оккупантов переориентироваться и рассредоточиться.

Последствия взрыва видны даже на спутниковых снимках. Как сообщают Схемы, на фото Planet Labs зафиксировано несколько порядка 10 резервуаров, где, вероятно, хранились нефтепродукты.

Курортный сезон в Евпатории и Севастополе

Вечером 1 мая в Севастополе и Евпатории были слышны взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атакуют украинские беспилотники и один из них удалось сбить. Впрочем, ущерб БПЛА украинцы поставили под сомнение, ведь сетью быстро разошлись кадры видео из Севастопольской бухты, где четко зафиксирован дым.

Взрывы в Ленинградской области

В Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области 1 мая взорвали сопротивление ЛЭП. При этом на второй опоре ЛЭП якобы было обнаружено взрывное устройство. Как впоследствии сообщили россияне, подрыв второй опоры удалось избежать. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

Атака на строительство оборонных сооружений россии на границе с Украиной

В Белгородской области 2 мая неизвестный беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. По словам россиян, дрон принадлежал ВСУ, поскольку прилетел со стороны украинской границы, а сама атака произошла недалеко от села Прилесье около 13:00.

На момент атаки земельные работы выполнял 46-летний мужчина по имени Сергей. В результате взрыва он получил контузию, но в больницу ехать отказался. Фото и видео подтверждения события нет, как и нет официальной информации любой из сторон.

Подрывы железной дороги на Брянщине

В Брянской области РФ, граничащую с Украиной и Беларусью, два дня подряд взрывали железнодорожные пути, которыми снабжали большие объемы горючего.

Первый взрыв произошел 1 мая — враг потерял тепловоз с нефтью, следовавший в россии из Гомеля, четыре вагона и 12 тонн дизельного горючего. Все это красиво опрокинулось и загорелось. Разрушена часть рельса размером около 6 метров и 4 бетонных шпалы. Также на месте образовалась воронка.

Telegram-каналы россиян сообщали, что взрывчатка на путях была установлена в трех местах. Пропагандисты предполагают, что "бавовна" на железной дороге устроили диверсанты, которые, вероятно, долго следили за путями, потому что в 100 метрах от взрыва были найдены окурки, 2 пачки от сигарет, пустая банка из-под пива и упаковка от супа быстрого приготовления.

Второй раз карма догнала Брянщину 2 мая — вечером возле станции Снежетская в результате детонирования взрывчатки сошел с рельсов еще один грузовой поезд.

По данным ряда российских СМИ, в результате инцидента с рельсов сошли 20 вагонов. Канал Baza пишет, что в некоторых перевернувшихся вагонах были сера и селитра, в некоторых — металлолом.

Переброшенных поездов могло быть больше, однако по данным Telegram-канала Mas h, днем 2 мая местный железнодорожник на 77-м километре перегона "Красный Рог — Почеп" заметил несколько подкопов и выкопанный щебень в мешках. Он вызвал полицию, а те перекрыли район. Взрывчатки якобы не нашли.

"Бавовна" в Теткино

В поселке Теткино в Курской области утром 2 мая было громко: губернатор области Роман Старовойт сообщил, что был обстрел якобы "со стороны Украины", россияне насчитали 10 "прилетов". В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления.

Пожар на нефтебазе возле Тамани

В ночь на 3 мая в селе Волна возле российской Тамани вспыхнул пожар на нефтебазе "Таманнефтегаз". Что интересно, Волна расположена всего в 15 км от Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров с Керченским. Пропагандисты утверждают, что причиной пожара в резервуаре с нефтью стало падение беспилотника.

Порт Тамани расположен напротив аннексированного Крыма на другой стороне незаконного моста

На территории нефтебазы вспыхнул сильный пожар, он был виден даже по ту сторону Крымского моста. Местные власти сообщали, что площадь пожара превысила 1,2 тыс. кв. м. Пострадавших вроде бы не было. По состоянию на утро пожар до сих пор не могли потушить, огонь тушат пять пожарных поездов и почти две сотни человек.

Атака беспилотников по Брянщине

Ночью 3 мая беспилотники атаковали военный аэродром.Сеща в Дубровском районе Брянской области. россияне жалуются, что это "украинские БПЛА" атаковали аэродром, всего дронов было 5, 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник не обнаружили. Сеща расположена в 170 км от границы с Украиной, все это расстояние БПЛА якобы пролетели мимо ПВО россии.

В результате этого небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124 "Руслан", у него повреждено крыло. росСМИ утверждают, что самолет и так не эксплуатировался, а пострадавших нет. Однако российские z-патриоты в соцсетях уже жалуются, что больше таких самолетов в россии не производят, а их количество составляло 55 штук по всей стране.

Военный аэродром Сеща – это место, откуда по Украине чаще всего запускают "Шахеды"

Сеща — это аэродром, откуда россия регулярно запускает по Украине партии дронов-камикадзе "Шахид". Об этом, в частности, ранее заявлял представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, аэродром постоянно упоминается в мониторинговых отчетах "Белорусского Гаюна", потому что оттуда в Беларусь и обратно опрокидывали самолеты Ил-76, вертолеты Ми, истребители Су-34 и Су-35.

Аэродром находится в 170 км от границы с Украиной. Если это бойко были БПЛА, они преодолели впечатляющее расстояние мимо ПВО

Пожар на аэродроме в Ленинградской области

На аэродроме в селе Гостилицы в Ленинградской области утром 3 мая произошел пожар в ангаре с вертолетами. В МЧС россии сообщили, что сообщение о вспышке поступило около 7 утра, на аэродроме горели покрышки, а площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Аэродром в Гостилице – самый большой в северо-западной части россии. Два вертолета успели эвакуировать, никто не пострадал, — утверждают российские СМИ.

Беспилотники над кремлем

В Москве в эту ночь над кремлем кружили беспилотники. Как сообщают российские Telegram-каналы, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на кремль, а на видео в соцсетях видно, как над центром москвы идут клубы дыма. Их якобы сбили, по столице страны-агрессорки разлетелись обломки, правда, росСМИ сообщили, что ущерб не нанесен.

В россии сообщают, что в результате предпринятых военными действий с применением радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. График работы владимира путина остался без изменений. В то же время в россии назвали произошедшее ночью "покушением на путина" и стали угрожать ответными мерами "там и тогда, где и когда сочтет нужным".

Мэр москвы собянин уже запретил запускать беспилотников в городе.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему важна "бавовна" на крымских базах хранения топлива и горюче-смазочных материалов.