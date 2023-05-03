Почему "бавовна" в Крыму так важна: военный эксперт объяснил, что ВСУ должны уничтожать в дальнейшем

Приоритетными целями для Украины являются те, повреждение которых больше всего ослабит россию

В оккупированном россией Крыму в Севастополе на днях раздался мощный взрыв на нефтебазе. Именно базы хранения горючего и горюче-смазочных материалов являются одной из первоочередных целей для Украины.

Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Ослабить российскую армию посильнее можно, атакуя объекты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, артиллерию, РСЗО, объекты энергоструктуры. Средств поражения у Украины немного, поэтому именно уничтожение этих целей ослабляет армию россии. Для выявления таковых качественно работает украинская разведка.

В частности, вышеупомянутый взрыв в Севастополе не только уничтожил около 40 тысяч тонн горючего для российских военных кораблей, но и создал проблемы для обеспечения горючим воюющих в Украине российских частей. Выбирать цели в Крыму есть из чего. Кроме нефтебазы в Севастополе, есть топливохранилища и в Феодосии, а также другие важные объекты.

"Телеграф" сообщал, что уже на территории самой россии в Краснодарском крае горит нефтехранилище. Дым виден с Крымского моста. Количество сгоревшего горючего пока затруднительно оценить.