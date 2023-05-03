Дым видно за 15 км: в россии после взрывов загорелось нефтехранилище (видео)

В россии в ночь на 3 мая снова неспокойно

Череда пожаров в России продолжается. В ночь на 3 мая в Краснодарском крае в порту Тамань в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтехранилище.

Как пишут российские СМИ, пожару присвоили высший ранг сложности.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Он добавил, что на место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

Также российские источники пишут, что пожар в резервуаре с нефтепродуктами мог начаться из-за удара беспилотника

Как говорят очевидцы событий, перед возгоранием они слышали ночью два взрыва.

Версию с ударом беспилотника местные власти пока комментировать не стали.

Также в сети опубликовали видео пожара с другого берега Керченского пролива. На кадрах видно густой черный столб дыма.

Предположительную версию об атаке беспилотника власти пока не комментировали.

Напомним, что 29 апреля в российских городах Пермь и Нижний Новгород вспыхнули два завода.

Также "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном российской федерацией Крыму прогремел взрыв на нефтебазе в Севастополе, после чего там возник мощнейший пожар. Позже мы рассказывали о том, как украинцы относятся к атакам беспилотниками по территории противника.