Дим видно за 15 км: у росії після вибухів спалахнуло нафтосховище (відео)

У росії в ніч проти 3 травня знову неспокійно

Низка пожеж у росії триває. У ніч проти 3 травня у Краснодарському краї у порту Тамань у селищі Волна загорівся резервуар із нафтопродуктами на нафтосховищі.

Як пишуть російські ЗМІ, пожежі надали найвищий ранг складності.

Як повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає.

Він додав, що на місце стягнуто пожежні розрахунки, МНС та екстрені служби.

Також російські джерела пишуть, що пожежа в резервуарі з нафтопродуктами могла початися через удар безпілотника

Як кажуть очевидці подій, перед займанням вони чули вночі два вибухи.

Версію з ударом безпілотника місцева влада поки що коментувати не стала.

Також у мережі опублікували відео пожежі, зняте з іншого берега Керченської протоки. На кадрах видно густий чорний стовп диму.

Імовірну версію про атаку безпілотника влада поки не коментувала.

Нагадаємо, що 29 квітня в російських містах Перм і Нижній Новгород спалахнули два заводи.

Також "Телеграф" писав про те, що в тимчасово окупованому російською федерацією Криму пролунав вибух на нафтобазі в Севастополі, після чого там виникла потужна пожежа. Пізніше ми розповідали про те, як українці ставляться до атак безпілотниками по території противника.