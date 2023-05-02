Кара небесная: защитит ли враг москву и оккупированный Крым от ударов украинских дронов

Две трети украинцев выступают за усиление ударов беспилотников по вражеской территории

Украинцы знают об атаках дронов на россию и оккупированный Крым, считают, что удары должны усиливаться и не верят в способность агрессора защитить себя от мести с неба.

Таковы результаты нового опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос анкеты "Слышали ли вы об атаках дронов на территории рф и оккупированного Крыма?" утвердительно ответили 65,7% респондентов, еще 24,8% что-то слышали, но не уверены; впервые узнали о подобном – 9,5% опрошенных.

Считают, что Украина должна усиливать атаки территории рф — 63,4% респондентов; ответили, что скорее да — 24,6% опрошенных; скорее нет — 3,3%; точно нет — 1,3%; затруднились с ответом — 7,4%.

Верят, что россия способна защитить себя от атак дронов только 4,3% опрошенных; скорее да — 21,0%; скорее нет — 47,3%; точно нет — 14,6; затруднились с ответом — 12,8% респондентов.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 29 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, 23 апреля на территории Московского НПЗ упал квадрокоптер, на котором была закреплена камера. Рядом с ним обнаружили перечный баллончик.

А 24 апреля неизвестный БПЛА упал возле города Ногинск в Подмосковье. На его борту было 17 кг взрывчатки. Речь идет о якобы UJ-22 Airborn украинского производства.

Утром 29 апреля в оккупированном Севастополе была взорвана нефтебаза с топливом для Черноморского флота РФ. В начале возгорания был обвинен украинский беспилотник.