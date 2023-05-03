Взрывы и пожары на аэродромах: в россии два новых инцидента

В проблемах на одном из аэродромов уже обвинили ВСУ

Брянская область россии продолжает слышать взрывы. После того как несколько дней назад с рельсов сошел поезд, в ночь на 3 мая взрывалось на военном аэродроме.

Новостные Telegram-каналы россии сообщают, что аэродром атаковали пять украинских беспилотников. Два из них якобы удалось уничтожить из стрелкового оружия, еще два — взорвались на аэродроме. Еще один россияне так и не обнаружили. Повреждения названы "незначительными", пострадал неэксплуатируемый Ан-124, утверждают росСМИ.

Почти одновременно с этим вспыхнул ангар с вертолетами в приселке Гостилицы Ленинградской области. В той местности находится самый большой аэродром северо-западной части россии. Заявляется, что загорелись покрышки. Вертолеты успели эвакуировать, никто не пострадал, — утверждают новостийщики.

Гостилицы на карте

Напомним, менее недели назад в Санкт-Петербурге раздался взрыв вблизи аэродрома. Местные утверждали, что слышали жужжание дрона. О еще одной атаке дронов отчитываются из Белгородской области. Там БПЛА взорвался возле защитных сооружений, есть пострадавший.