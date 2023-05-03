Удар беспилотников по кремлю: появилась реакция офиса Зеленского

В россии намеренно нагнетают обстановку накануне 9 мая, считают в Офисе президента Украины

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявления о причастности Украины к атаке дрона на кремль. Он напомнил, что наша страна не нападает на другие государства, а только защищает свои территории.

Слова Никифорова цитирует издание "Медуза". Он также отреагировал на сравнение атаки на кремль с терроризмом.

"У нас нет информации о так называемых ночных "атаках на кремль". Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", — заявил Никифоров.

Пресс-секретарь путина — дмитрий песков заявил, что дроном хотели убить российского президента, но ему повезло, так как его не было в тот момент в кремле. Он также назвал атаку на кремль "терактом", на что в Офисе украинского президента также отреагировали. Сергей Никифоров заявил, что "теракт" — это удары российской армии по жилым домам в Днепре, Умани и других городах, это обстрел "Искандерами" вокзала в Краматорске и другие трагедии. А атака БПЛА на "центр принятия решений" в россии к таковым не относится.

"То, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", — резюмировал Никифоров.

Напомним, что два беспилотника пытались атаковать кремль в ночь на 3 мая, и это подтвердили в россии. Ответственность за это российские власти возложили на Украину, а также опровергли сам факт попадания БПЛА по правительственному зданию. Однако на видео, распространяемых в сети, видно, что купол Сенатского дворца вспыхнул в результате попадания дронов, и ПВО с системами РЭБ не помогли. Однако эти кадры требуют подтверждения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что россия готовит масштабный теракт внутри страны, и атака на кремль — это провокация, которая должна оправдать будущие убийства и преступления. Он подчеркнул, что дроны можно купить в любом магазине, и Украина тут ни при чем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сможет ли россия защитить москву и оккупированный Крым от ударов украинских дронов. Две трети украинцев выступают за усиление ударов беспилотников по вражеской территории и не верят, что россияне смогут защитить себя от мести с неба.