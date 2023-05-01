Беспилотники снова атакуют Севастополь: подробности

Взрывы прогремели не только в Севастополе, но и в Евпатории

Не успели жители Севастополя отойти от мощного взрыва и пожара резервуаров с нефтепродуктами, как в городе снова слышны взрывы. Над временно оккупированным Севастополем заметили неизвестный БПЛА, работает российская ПВО.

Об этом сообщают местные пророссийские власти и Telegram-каналы. Сообщается, что один вражеский беспилотник уже сбит.

По словам так называемого главы Крыма сергей аксенова, на западе Крыма работает российская ПВО, над полуостровом замечены дроны, один из которых удалось уже сбить. Взрывы слышны не только в Севастополе, несколькими часами ранее "хлопки" слышали жители Евпатории. А "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что все службы Севастополя находятся в готовности и попросил жителей Крыма сохранять спокойствие.

Тем временем в местныех Telegram-каналах активно делятся видео работы ПВО. По информации оккупантов, атака осуществляется морскими дронами.

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