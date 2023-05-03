Момент удара беспилотника по кремлю: в сети появилось главное видео

Правдивость видео пока не подтверждена

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали не просто москву, а главное здание россии — кремль. В сети появилось якобы видео самого удара, записанное на камеры наружного видеонаблюдения.

Кадрами пылающего кремля активно делятся в соцсетях. На видео четко видно приближающийся беспилотник и огонь от его попадание в башню здания. Однако в настоящее время правдивость видео не подтверждена.

Информация о ночной атаке на кремль появилась в сети сегодня, 3 мая. Представители власти россии подтвердили, что два беспилотника приблизились к резиденции владимира путина, однако факт попадания вони отрицают. По их словам, сработали системы ПВО и РЭБ, которые якобы вывели из строя БПЛА. Но, несмотря на это, в сети активно распространяют видео, на котором один из БПЛА подлетает к куполу Сенатского дворца и взрывается в десятке метров над ним, в результате чего происходит возгорание.

Также в сети распространяют видео, на котором видны последствия атаки на кремль. На одной из башен виднеется небольшой очаг возгорания, а также идет дым. Подлинность этих кадров в настоящее время не подтверждена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестные дроны все чаще стали летать над россией и падать в Москве и области. Несколько дней назад над аэропортом Домодедово был замечен беспилотник. А перед этим неизвестный БПЛА "напал" на самолет уже в аэропорту Шереметьево — он мешал приземлиться пассажирскому самолету.

Напомним, что monobank пообещал заплатить 20 млн гривен тому, кто приземлит украинский дрон на Красной площади в москве. После этого случаев с неизвестными БПЛА в России стало больше.