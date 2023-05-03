Беспилотники атаковали кремль: у путина сделали громкое заявление, москву закрывают для БПЛА

В кремле говорят, что беспилотники пытались атаковать путина

Поселившиеся в москве неизвестные беспилотники подбираются все ближе к российскому диктатору путину. В ночь на 3 мая ими был атакован Кремль.

Об этом сообщают в сети, а власти рф уже подтвердили данный факт.

Как стало известно, в москве два неизвестных беспилотника предприняли попытку атаки на кремлёвскую резиденцию президента рф. По данным российского правительства в атаке были задействованы два летательных аппарата. И хотя в кремле заявляют, что якобы "отбили атаку" в сети распространяются видео взрывов. Очевидцы пишут, что хлопок по силе был похож на раскат грома, а после этого в небо поднялись искры и на место взрыва поспешили люди с фонариками.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет", — говорят в Кремле.

Как утверждается, путин в результате атаки не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

Тем временем, не смотря на якобы успешно отбитую атаку, в москве еще больше стали боятся беспилотников и уже объявили о закрытии неба для них.

"В Москве с 3 мая запрещено запускать беспилотники. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин. До какой даты будет действовать запрет, не уточняется", — пишут российские СМИ.

И видимо не зря ведь "отбитая атака", как можно увидеть на видео, стала причиной пожара на крыше одного из зданий Кремля.

Позже в кремле сделали заявление, что атака БПЛА была "попыткой покушения на жизнь владимира путина", а за это россия "оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

При этом, по словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, в россии не собираются отменять парад на 9 мая.

Напомним, что с приближением 9 мая в россии заметно участились атаки неизвестных БПЛА. Пока неизвестно, с чем связаны данные инциденты, однако некоторые украинцы предполагают, что могут быть "тренировки наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Ведь напомним, что в канун этого праздника у главы ГУР МО Украины в кабинете заметили карту москвы.