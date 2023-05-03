Що робив дрон над кремлем та чий він був? Версії про провокацію, ІПСО та діряву ППО

Думки розділилися: дехто вважає, що БПЛА запустили самі росіяни і не просто так

Відео нічного удару безпілотниками по кремлю у москві викликало хвилю радості українців, але деякі експерти застерігають — радіти зарано. Мовляв, це міг бути підступний план, аби виправдати удар по центрах ухвалення рішень чи то страшніше — ядерний вибух. Існують також і ті, хто не відкидає версії, що у росіян просто погана ППО. "Телеграф" зібрав усі версії нижче:

Позиція Києва: Це не ми, рф нагнітає чи готує теракт

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не причетна до інциденту з безпілотником у москві, бо це не вирішує жодної воєнної задачі. Натомість він не відкидає думки, що це може бути російською провокацією, аби виправдати якісь майбутні теракти.

"Все передбачувано… росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над кремлем", – каже Подоляк.

Також він зіронізував, що дрони можна купити у будь-якому воєнторзі та звернув увагу на нестабільну ситуацію у самій рф.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров також заперечив причетність України до атаки на кремль. Нікіфоров розкритикував і риторику кремля, бо слово "теракт", яким описали атаку росіяни, більше підходить до ракетного обстрілу рф по будинках в Умані та Дніпрі. Він, як і Подоляк, дотримується думки, що у рф навмисно пригнічують обстановку напередодні 9-го травня.

Згодом ввечері Зеленський заявив, що Україна не витрачатиме на подібні атаки зброю, яка потрібна їй для захисту власних територій.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат взагалі засумнівався у самому факті атаки, бо прапор на відео фактично не похитнувся, а жодних наслідків не видно, передають "Донбас. Реалії".

Ігнат також припустив, що після "атаки" можна очікувати на провокації з боку країни-агресора.

Версія №1: росіяни організували атаку самі

Журналіст Денис Казанський вважає, що удар по кремлю – це провокація, бо небо над таким об'єктом має бути закрите так, що муха не пролетить.

"Ілюзій щодо здібностей російської армії давно немає. Але пропустити безпілотник з України – це якось надто навіть для них", — каже Казанський.

На його думку, це може бути:

спроба виправдати масові вбивства мирного населення України, удар по житловому будинку в Умані або якісь звірства, що плануються;

спроба зірвати контрнаступ, якого панічно боятися у кремлі.

Політолог Віктор Таран припустив, що цю операцію росіяни ініціювали самі для мобілізації суспільства.

Віктор Таран припустив, що росіяни самі влаштували провокацію

Журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу на напрямок, з якого летіли дрони — східний. Він зіронізував, що на кремль могли напасти Люберці, Рязань, Тамбов чи Саратов.

Дрони летіли з протилежного від України напрямку

Військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив "Телеграфу", що удар безпілотників могли влаштувати самі росіяни чи їхні спецслужби. Хоча москва використає цю ситуацію, як для своєї пропаганди, так можливо і для дзеркальних ударів "у відповідь" по українських центрах прийняття рішень.

"В українські ЗМІ закинули інформацію, що ГУР Міноборони України нібито намагалося ліквідувати російського диктатора за допомогою БПЛА, який був оснащений аж 17 кг вибухівки. Тут питання до автора цієї інформації: або він корисний ідіот, або працює на спецслужби рф. Останні відповідно не могли не скористатися подібною інформацією. Те, що відбулося у кремлі, мовиться про імітацію удару, а росія використає її, так би мовити, як своєрідний casus belli. Тобто, привід для нанесення дзеркальної відповіді по українській території. Причому мова іде про можливість нанесення ударів по так званих центрах прийняття рішень", — пояснює він.

Дмитро Снєгирьов додає, що не випадково сам елемент цієї ІПСО спецслужб рф відбувається на фоні "можливого українського контрнаступу".

До речі, у російських Telegram-каналах вже несеться хвиля закликів завдати ударів у відповідь, а російський опозиційний сайт Гулагу.Нет із посиланням на власні джерела уже лякає "можливим ядерним ударом" по Україні:

росіяни стверджують, ніби можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві

Водночас одразу після цього з'явилася інформація, що підготовка до ударів — ІПСО, бо станом на зараз в Енгельсі немає ТУ-22М3, а інші ТУ стоять без ракет.

Також, якщо придивитися, на відео видно двох чоловіків, які підіймаються на дах перед вибухом. Це, а також вище згаданий напрямок руху дронів, грає не на користь рф:

Відео викликало чимало питань

Версія №2: Це була Україна

Пресслужба президента росії просуває версію того, що атаку організував "київський режим" та назвала атаку дронів "спланованою терористичною акцією та замахом на президента" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня. Однак ця версія викликає багато питань.

Водночас військовий експерт Михайло Самусь припускає, що це цілком могла бути спланована операція українських сил, передає "BBC Україна". Мовляв, мета може бути різною, у тому числі перевірка можливостей ураження об’єктів, перевірка можливостей системи ППО, яка охороняє кремль, урядовий квартал і так далі. На його думку, це виглядає так, як "перевірка конкретної системи в тому числі з точки зору наведення на ціль щодо удару і ураження конкретних об’єктів".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розглядає, які можуть бути переваги в обох версій. Він звернув увагу на те, що росіяни не надали жодного доказу, що це були саме українська БПЛА.

"Але навіть якщо припустити, що це так, що ж, український дрон безперешкодно подолав сотні кілометрів до москви? Тобто сотні кілометрів крізь ешелоновану ППО як ніж крізь масло і про це росія заявляє на весь світ? Знаєте, як це називається? Дискредитація російської армії", — каже Коваленко.

Він підкреслює, що такого репутаційного удару рф не зазнавала давно. Але навіть якщо припустити, що Україна здійснила цей удар, то переваг, окрім демонстрації того, що Україна це може це зробити та винесення на показ бездарності російської ППО, більше жодних немає. А ось росія за допомогою цього удару може почати виправдовувати свої воєнні злочини як тригер.

Раніше політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу", що головна людина, яка заслужила нагороду за удар безпілотником по кремлю, це путінський прессекретар дмитро пєсков. Бо той нещодавно розповів, що путін фактично живе у кремлі, має там квартиру, де він регулярно ночує. По суті пєсков виступив навідником для БПЛА.