росіяни самі вдарили по кремлю: експерт назвав проблеми в офіційній версії рф

Дмитро Снєгирьов пояснив "Телеграфу" дивну активність БПЛА над москвою та спрогнозував наслідки

Удар безпілотників по кремлю могли влаштувати самі росіяни чи їхні спецслужби з огляду на низку причин. Хоча москва використає цю ситуацію, як для своєї пропаганди, так можливо і для дзеркальних ударів "у відповідь" по українським центрам прийняття рішень. Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, нещодавно прозвучала досить дивна заява прессекретаря путіна дмитра пєскова, що очільник рф нібито постійно перебуває в кремлі.

"Зазначу, путін є одним з найбільш охороняємих персон у світі. Відповідно, подібні заяви прессекретаря, про те що путін, мовляв, ночує у кремлі, мали б викликати запитання. Треба говорити про те, що ані про графік пересування путіна, ані про режим його охорони, а тим більше про місця його перебування, ніхто не знає. Це — абетка роботи спецслужб. Якщо ж раз по разу з'являються у ЗМІ повідомлення, що путін використовував у якості місць постійного перебування бункери, які можуть витримати прямий ядерний удар, то думати, що на нього готувався замах за допомогою БПЛА, як мінімум викликає легку іронію", — каже експерт.

За його словами, по-друге, треба звернути увагу на те, що путін мінімізував доступ до свого фізичного тіла (про що раніше багато разів повідомлялося у ЗМІ), тож до нього можуть наблизитися лише окремі особи (не більше 5-6).

"Тому, знову ж таки, заяви пєскова, — продовжує Снегирьов, — про те, що путін ночує у кремлі, викликає елемент чи то недовіри до джерела інформації, чи легкої іронії. Плюс, ви ж пам'ятаєте, що путін користується начебто бронепотягом (побудовані навіть для цього спеціальні залізниці, підземні тунелі тощо). Тобто ця "людина" приділяє питанням власної безпеки дуже багато уваги. Причому це стосується не тільки його фобій, але і того, що він охоронний об'єкт".

Співголова "Правої справи" додає, що заяви росіян про нібито удар української сторони, тим більше з використанням двох дронів, є голослівними, адже БПЛА застосовують з обмеженою кількістю вибухівки, "і відповідно бити безпілотниками по захищеному об'єкту системами ППО, РЕБ, системами придушення тощо, алогічно, тому навряд чи цю версію варто розглядати як правдоподібну".

"Але звертаю увагу на причину виникнення такої версії: в українські ЗМІ закинули інформацію, що ГУР Міноборони України нібито намагалося ліквідувати російського диктатора за допомогою БПЛА, який був оснащений аж 17 кг вибухівки. Тут питання до автора цієї інформації: або він корисний ідіот, або працює на спецслужби рф. Останні відповідно не могли не скористатися подібною інформацією. Те, що відбулося у кремлі, мовиться про імітацію удару, а росія використає її, так би мовити, як своєрідний casus belli. Тобто, привід для нанесення дзеркальної відповіді по українській території. Причому мова іде про можливість нанесення ударів по так званих центрах прийняття рішень", — пояснює він.

Дмитро Снєгирьов додає, що не випадково сам елемент цієї ІПСО спецслужб рф відбувається на фоні "можливого українського контрнаступу".

"Іншими словами, просувається теза про те, що російська сторона залишає за собою право дзеркальної відповіді, — каже він, — по центрам прийняття рішень (чого не було до цього). Ми рік чули ці лякалки, але реальних дій з боку рф не було. Тобто, можемо говорити, що подібний сценарій може використовуватися росією як елемент військово-політичного тиску в першу чергу на політичне керівництво України з метою унеможливити контрнаступ ЗСУ", — аргументує військовий експерт.

Як повідомлялося, два безпілотники намагалися атакувати кремль у ніч проти 3 травня, і це підтвердили в росії. Відповідальність за це російська влада поклала на Україну, а також спростувала сам факт влучання БПЛА по урядовій будівлі.

Однак на відео, які розповсюджують у мережі, видно, що одна з веж кремля спалахнула внаслідок влучання дронів та ППО із системами РЕБ не допомогли. Втім, ці кадри ще вимагають підтвердження.

Нагадаємо, своєю чергою прессекретар президента України Сергій Нікіфоров вже спростував заяви про причетність України до атаки дронів на кремль. Він нагадав, що наша країна не нападає на інші держави, лише захищає свої території.