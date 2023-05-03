Офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" прокоментував резонансну подію

Я вважаю, що головна людина, яка заслужила нагороду за удар безпілотником по Кремлю (а навіть така спроба дорогого коштує), це путінський прессекретар дмитро пєсков.

Він нещодавно розповів, що путін фактично живе у Кремлі, що має там квартиру, де він регулярно ночує. По суті пєсков виступив навідником для БПЛА.

І завдяки його допомозі хтось (не уточнюватимемо хто, адже відповідальності за подію ніхто на себе не взяв) зміг завдати акцентованого удару по Кремлю.

Те, що поки не досягли мети – діло виправне. Думаю, пєсков наступного разу точніше надасть координати.

Очевидно, що Кремль і всю російську владу подія розлютила. Це видно з заяв, що вже лунають. Тепер вони готуватимуть нову атаку. Можливо, пояснюватимуть, що знято всіх запобіжників. І що тепер можна завдавати ударів по резиденціях Зеленського – по Банковій, Кончі-Заспі тощо. Немає сумнівів, що у путіна та його оточення зараз – страх, паніка. А на такі почуття путін традиційно реагує підвищеною агресією.

Ніхто у нас, зрозуміло, визнавати факт атаки не буде. Захід, можливо, щось скаже у стилі – Україна смикає тигра за вуса, створює ризики застосування нових ударів. Але, знову ж таки, офіційно – "це не ми…"

Ну а що саме станеться далі, хто і як відповість і чи відповість, чи будуть більш прицільні удари по території рф — дізнаємося скоро. Ключові події, схоже, відбудуться під 9 травня чи безпосередньо цього дня.