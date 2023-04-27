Загадкова нічна поїздка путіна: пєсков розповів про квартиру в кремлі

У путіна цю поїздку назвали "звичайною практикою"

Прессекретар президента росії володимира путіна — дмитро пєсков розповів, навіщо диктатор терміново приїхав у кремль пізно ввечері 26 квітня. Згідно з його заявами, це "звичайна практика" і нічого не трапилося, але водночас кортеж, що пронісся по набережній з увімкненими мигалками, розбурхав чимало російських пабліків у соцмережах.

Так, довгий кортеж проїхав по набережній Москви-ріки близько 22:00 за місцевим часом, про що повідомили багато місцевих Telegram-каналів. Урядові машини мчали з мигалками, але напередодні офіційних заяв про візит путіна в кремль не озвучувалося. Тому цей факт багатьох насторожив.

Пізніше дмитро пєсков прокоментував нічну поїздку путіна. Він заявив, що нібито диктатор у кремлі має квартиру, де часто ночує, а 26 квітня, після завершення справ в Огарьові, він приїхав у кремль. Про це пише російське пропагандистська агенція ТАСС.

"Справді, путін приїхав у кремль. У путіна є квартира в кремлі, де він досить часто ночує. Він працював учора в Огарьові (підмосковна резиденція диктатора в Ново-Огарьово. — Ред.) і закінчивши всі справи в Огарьові, бо сьогодні досить рано почав проводити зустрічі у кремлі, він приїхав у кремль", — заявив пєсков.

При цьому прессекретар путіна назвав нічний візит диктатора в кремль "звичайною практикою", тим самим запевняючи, що нібито інших причин для цієї нічної поїздки не було. Водночас далеко не секрет, що пєсков постійно займається виправдовуванням безглуздих висловлювань і заяв путіна, а також його дій, а тому все сказане їм викликає великі сумніви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пєсков оригінально пояснив, навіщо путін поїхав до Маріуполя у березні цього року.