Загадочная ночная поездка путина: песков рассказал о квартире в кремле

У путина эту поездку назвали "обычной практикой"

Пресс-секретарь президента росии владимира путина — дмитрий песков рассказал, зачем диктатор срочно приехал в кремль поздно вечером 26 апреля. Согласно его заявлениям, это "обычная практика" и ничего не случилось, но в то же время пронесшийся по набережной кортеж со включенными мигалками взбудоражил многие российские паблики в соцсетях.

Так, длинный кортеж проехал по набережной Москва-реки около 22:00 по местному времени, о чем сообщили многие местные Telegram-каналы. Правительственные машины мчались с мигалками, но накануне никаких официальных заявлений о визите путина в кремль не озвучивались. Потому этот факт многих насторожил.

Позже дмитрий песков прокомментировал ночную поездку путина. Он заявил, что якобы у диктатора в кремле есть квартира, где он часто ночует, а 26 апреля, после завершения дел в Огарево, он приехал в кремль. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Действительно, путин приехал в кремль. У путина есть квартира в кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарево (подмосковная резиденция диктатора в Ново-Огарево — Ред.) и, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в кремле, он приехал в кремль", — заявил песков.

При этом пресс-секретарь путина назвал ночной визит диктатора в кремль "обычной практикой", тем самым уверяя, что якобы других причин для этой ночной поездки не было. В то же время далеко не секрет, что песков постоянно занимается оправдыванием нелепых высказываний и заявлений путина, а также его действий, а потому всё им сказанное вызывает большие сомнения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что песков оригинально объяснил, зачем путин поехал в Мариуполь в марте текущего года.