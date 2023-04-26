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Кортеж путина срочно прибыл в кремль: что происходит (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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владимир путин
владимир путин. Фото kremlin.ru

Считается, что такие визиты случаются по важным причинам

Российский диктатор владимир путин поздно вечером 26 апреля срочно приехал в кремль.

Как сообщают местные telegram-каналы, длинный кортеж пронесся по Москве около 22:00 по местному времени.

Кроме того, а сети появился короткий ролик, на котором виден проезд правительственных машин со включенными мигалками по набережной ночного города.

Никаких официальных заявлений по этому поводу не было, а причина визита диктатора в кремль не озвучивалась, как и неизвестно действительно ли он был в одном из автомобилей.

Стоит отметить, что многие считают, что такие ночные приезды путина свидетельствуют о том, что намечается что-то важное.

К примеру такой визит был незадолго до начала российского вторжения в Украину, а также после того, как Литва заблокировала сухопутный коридор от Калининградской области до Беларуси.

Как сообщалось ранее, ранее 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел первый с начала вторжения разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Кроме того, сегодня стало известно, что США впервые после распада СССР возобновляют производство ядерного оружия.

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#Кремль #Владимир Путин #Кортеж