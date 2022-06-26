путин срочно приехал в Кремль: подробности (видео)

Кортеж президента рф внезапно промчался в Кремль

В субботу, 25 июня, поздно вечером жители Москвы могли наблюдать в центре города как большой кортеж, предположительно, президента рф владимира путина на большой скорости проехал в направлении резиденции российских правителей — Кремль.

Видео от очевидцев опубликовали российские телеграм-каналы.

Сообщается, что видео было записано около 23:00 субботы.

Точной информации о том, действительно ли в кортеже ехал путин, нет.

Однако многие отмечают, что обычно такие ночные приезды путина — к чему-то важному.

Вместе с тем пресс-секретарь путина дмитрий песков опроверг предположение о том, что путин прибыл вечером в кремль, чтобы якобы сделать какое-то экстренное заявление.

Как сообщалось, ранее в субботу путин был в Санкт-Петербурге, где провел встречу с непризнанным президентом Беларуси александром лукашенко, а сделанные после нее заявления имели ярко выраженный милитаристский окрас.

В частности, речь шла о блокаде Литвой транспортного сообщения Калининградской области рф. Также лукашенко заявил о том, что у границ Беларуси наблюдаются пролеты самолетов НАТО якобы с ядерным оружием на борту и попросил путина дать зеркальный ответ.