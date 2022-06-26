путін терміново приїхав до Кремля: подробиці (відео)

Кортеж президента росії раптово промчав до Кремля.

У суботу, 25 червня, пізно ввечері жителі Москви могли спостерігати в центрі міста як великий кортеж, ймовірно, президента рф володимира путіна на великій швидкості проїхав у напрямку резиденції російських правителів — Кремля.

Відео від очевидців опублікували російські телеграм-канали.

Повідомляється, що відео було записано близько 23:00 суботи.

Точної інформації про те, чи справді кортежем їхав путін, немає.

Однак багато хто зазначає, що зазвичай такі нічні приїзди путіна — до чогось важливого.

Разом з тим, прессекретар путіна дмитро Пєсков спростував припущення про те, що путін прибув увечері в кремль, щоб нібито зробити якусь екстрену заяву.

Як повідомлялося, раніше в суботу путін був у Санкт-Петербурзі, де провів зустріч із невизнаним президентом Білорусі олександром лукашенком, а зроблені після неї заяви мали яскраво виражене мілітаристське забарвлення.

Зокрема, йшлося про блокаду Литвою транспортного сполучення Калінінградської області рф. Також лукашенко заявив про те, що біля кордонів Білорусі спостерігаються прольоти літаків НАТО нібито з ядерною зброєю на борту і попросив путі дати дзеркальну відповідь.