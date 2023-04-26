Зеленский и Си просто поговорили? Что означает китайская игра вокруг российско-украинской войны

Приоритет режима КНР – выиграть время и вести политику, максимально выгодную для себя

В среду, 26 апреля, лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор от начала полномасштабной войны в нашей стране.

Уже известно, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию российско-украинской войны. А Украина, наконец, назначила посла в КНР.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему Киев и Пекин нащупывают точки соприкосновения именно сейчас, а также – есть ли шанс на прекращение войны с помощью КНР.

Китай играет в свою игру

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает позитивом то, что, наконец, состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и Китая. Разговор, о необходимости которого так много говорили в последнее время.

"В контактах на высшем уровне пауза явно затянулась, – отмечает он. – Возникали сомнения касательно того, есть ли шансы у так называемого "стратегического партнерства", закрепленного между Киевом и Пекином двухсторонними договоренностями еще в 2013 году. Вместе с тем, сейчас мы видим лишь начало долгого пути к взаимопониманию между Украиной и Китаем. Ведь позиции сторон сейчас настолько разняться, что даже общая оценка ситуации, сложившейся в результате агрессии рф против нашей страны, выглядит утопично".

Впрочем, продолжает эксперт, уже тот факт, что КНР пришлет спецдпредставителя в Украину для проведения консультаций, изучения ситуации на месте, свидетельствует о том, что Китай заинтересован в том, чтобы разобраться в происходящем. И, скорее всего, в КНР, наконец, поняли, что информации из одного источника (из Москвы) явно не достаточно для полной картины.

"С моей точки зрения, у Китая нет шансов стать посредником между Украиной и рф. Слишком Китай заангажирован. Слишком у него серьезные геополитические расчеты именно на россию. КНР не рассматривает ее в качестве конкурента. Даже Европу в таком качестве не рассматривает. Лишь – США. И эта конкурентная борьба может на каком этапе перейти в открытую войну в Тихоокеанском регионе, – предупреждает Вадим Трюхан. – В частности, в битву за Тайвань, который США де-юре, публично, политически, обязались защищать. И который Китай намерен вернуть в свое Конституционное поле".

А для борьбы с США, для их ослабления, китайцам нужны союзники. И россия — отличный кандидат на такую роль, поясняет экс-дипломат. Ведь она отвлекает внимание, ресурсы США своей агрессией против Украины и Запада в целом.

"Соответственно, Китаю выгодно, чтобы всё продолжалось, как есть. Чтобы рф, как минимум, не проиграла в этой войне. Между тем, уже согласовывается двухпартийный проект резолюции Конгресса США, где победа Украины над рф обозначается как возврат к международно признанным границам на 1991 год, наказание рф, выплаты ею репараций. На что россия, понятно, не согласится добровольно", – отмечает эксперт.

По его мнению, звонок Си к Зеленскому именно сейчас произошел не случайно. И Москва, и Пекин явно не хотят российского разгрома на поле боя, что станет возможным в случае удачного контрнаступления ВСУ. Кроме того, ставки в игре подняли все. И Запад, обещая нам больше поддержки, вооружений и так далее. И россия, включив ядерный шантаж. И сам Китай.

"Явно не просто так недавно посол КНР во Франции, точно не по собственной инициативе, а по заданию Пекина, закинул "пробный шар" в публичное пространство, заявив, что Китай сомневается в легитимности суверенитета и независимости всех государств, бывших ранее республиками СССР.

На этом фоне Си было выгодно проявить себя как неким миротворцем и большим геополитическим игроком. Но, прежде всего, Китай играет в свою игру. И нам следует быть предельно осторожными", – констатирует Вадим Трюхан.

Приоритет режима КНР – выиграть время

Полномасштабная агрессия россии против Украины, кроме очевидной нам реакции стран Запада, также вызвала второстепенную реакцию – обратила внимание правительств ряда стран на амбиции Китая. На это указывает эксперт по Восточной Азии – Алексей Живора.

"Если раньше голоса о китайской угрозе были одиночными, то теперь перспектива вооруженной конфронтации с Пекином воспринимается серьезно, – подчеркивает он. – Таким образом, Москва оказала медвежью услугу последнему. Недавно вся полнота власти в КНР была сосредоточена в руках Си Цзиньпиня, откровенно заявляющего о намерениях захватить, в том числе и вооруженным путем, демократический Тайвань. Но излишнее и несвоевременное внимание со стороны западных стран лишило КНР эффекта внезапности, – поясняет эксперт. – И теперь китайские власти, похоже, склоняются к, как минимум, среднесрочным "гонкам вооружения". Скорее всего, в Пекине считают, что альянсы между такими странами как Австралия, Великобритания и США (AUKUS), а также двусторонние отношения США с Японией, Южной Кореей, а также Филиппинами не выдержат испытания временем. Китай же ожидает, что это создаст окно возможностей для экспансии в регионе. Потому и отошел от многолетней практики привязки роста ВВП к расходам на вооруженные силы".

Учитывая это, отмечает Алексей Живора, у Китая нет реальных приоритетов или ожиданий от российско-украинской войны.

"Приоритет режима КНР – выиграть время на развитие вооруженных сил, а особенно их военно-морской компоненты. Поэтому Пекин будет использовать любые способы для "успокоения" демократически избранных лидеров западного мира, осознавая временность любой повестки дня в этих странах. Помимо недавнего визита президента Франции в КНР, эти способы также включают в себя заигрывание с посредничеством в нашей войне. Соответственно ожидать каких-либо реальных сдвигов не стоит, потому что это попытка создать хотя бы и временный, но положительный образ тоталитарного режима", – уверен эксперт.