Зеленский наконец-то назначил посла в Китае

Посол Украины в Китае назначен впервые за два года

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Китае. Им ожидаемо стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин.

Об этом сказано в указе президента Зеленского от 26 апреля. Посла Украины в Пекине не было с февраля 2021 года, когда умер Сергей Камышев.

"Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", — говорится в документе.

Известно, что Павел Рябикин с 4 ноября 2021 по 20 марта 2023 года занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а с 2020 по 2021 год возглавлял Государственную таможенную службу. Кроме того, Рябикин был народным депутатом Украины VII созыва и является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпинем. Лидеры двух стран поговорили впервые с начала полномасштабной войны в Украине.