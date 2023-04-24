Историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии и БиГ Александр Левченко специально для "Телеграфа" прокомментировал скандал вокруг китайского посла, назвавшего Крым "российским"

Китай пытается сформировать новую международную повестку дня своими провокационными заявлениями о статусе Крымского полуострова и стран из бывших советских республик, а значит и Украины. По Крыму посол Китая в Париже заявил, что полуостров сначала принадлежал россии, а в отношении постсоветских республик, ставших независимыми государствами, сказал совершенно новое в трактовке их международного положения. Он отметил, что международного соглашения, которое материализовало бы их статус как суверенных государств, нет. Подобное может поставить на колени существующее международное право и открыть ящик Пандоры по признанию существования большинства современных государств. Посол Китая во Франции Лу Шайе или до конца не понимает сказанное, или создает провокацию для существующей системы международных отношений и бросает вызов мировому порядку, пусть и в несколько скрытой форме.

При такой логике сомнительными становятся все государства из бывших стран, таких как СССР, СФРЮ, Чехословакия. Для стран бывшего колониального лагеря это вообще становится трагедией, то есть законность их существования под большим знаком вопроса. И все из-за одного предложения, которое, на первый взгляд, может показаться не слишком шокирующим, но на самом деле оно таковым является. Министерства иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии уже отреагировали.

Официальные Киев и Брюссель очень раздражены. Пекин должен прояснить заявление своего посла, возможно озвучивающего такие нарративы, как новый подход Китая к международной политике. Это противоречит Уставу ООН, большинству существующих международных конвенций. Мы все ждем решительных опровержений, иначе все остальное лишь подтверждает обоснованное подозрение об изменении внешнеполитической повестки дня Пекином и амбиции изменить принципы существующих межгосударственных отношений, которые сформировались после окончания Второй мировой войны, чтобы избежать Третьей. Мы уже привыкли к глупостям, которые периодически говорят президент россии владимир путин и особенно бывший президент рф дмитрий медведев. Несмотря на то, что оба юриста по специальности, они стремятся перестроить мир, где право силы стало бы решающим в международных отношениях вместо силы права. И новый ветер в спину российским шовинистам подул со стороны Китая, по крайней мере, на гораздо более низком уровне, пока.

Не исключено, что Лу Шае по заданию своего министерства проверяет международную реакцию на возможную смену позиции Китая. В любом случае это совершенно неприемлемо, и Китай должен пролить свет на свою позицию, а не просто притворяться, что ничего не произошло.

Если китайский посол говорит, что Крым был раньше российским, то следует упомянуть, что Владивосток был когда-то китайским, что Корея раньше была единой, что большинство стран Африки и Азии входили в состав Британской империи и Франции, а Латинская Америка была под Испанией и Португалией. Что Аляска когда-то была российской территорией, а Техас — испанской, Норвегия была частью Швеции, а значительная часть Швеции входила в Королевство Дания. Бельгии вообще не существовало, как Пакистана и Бангладеш. Украина была частью Российской империи, но раньше Москва являлась частью Киевского государства. 700 лет назад Москва была маленьким городом, а Московское княжество было в двадцать раз меньше Литвы.

Когда-то Китай был частью великого монгольского государства наследников Чингисхана. Когда-то часть католиков стала протестантами, а было время и без христианства, а раньше вообще не было государств и люди жили какими-то племенами и небольшими группами, а еще раньше не было людей, а был дикий мир животных.

Еще раньше на нашей планете было время, когда вообще не было жизни. Как вам такой примерный порядок событий, если исходить из тезиса о том, что было раньше. Тогда мы должны остановиться и сказать, что даже если Крым когда-то был российским, то только 165 лет из последних 3200 лет, когда ведется точный учет того, кто именно и когда жил на полуострове. Поэтому нужно просто знать исторические события. Историческими фактами нужно владеть, но в межгосударственных отношениях использовать только международное право. Это просто и не должно вызывать никаких сомнений, как и в каждой стране, нужно соблюдать Конституцию и законы, но отнюдь не исторические права.

Это маленький урок для китайского посла, который высказал свое или, возможно, скрытое официальное мнение на французском телевидении. То есть всего несколько, но очень важных вещей о существовании государств.