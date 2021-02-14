Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев

В воскресенье, 14 февраля, скончался посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на информацию МИД Украины.

По данным СМИ, причина смерти 64-летнего украинского дипломата - обширный инфаркт.

Сергей Камышев родился в 1956 году. Во времена СССР трудился в Минуглепроме УССР, а в 1994-м начал карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. В том же году стал первым секретарем, советником посольства Украины в Египте. Спустя 4 года был назначен временным поверенным в Лиане и Сирии, руководил дипмиссией в Бейруте.

В 2004 году стал послом Украины в Китае, представляя также интересы нашей страны в Монголии и КНДР. Первая каденция во главе посольства в КНР закончилась для Сергея Камышева в 2009 году.

Во времена Януковича дипломат был заместителем министра Кабинета министров, после чего в течение трех лет работал замруководителя секретариата Кабмина. В 2014 был уволен с должности.

18 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Камышева послом в Китае.