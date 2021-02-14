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Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев
Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев
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Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев

Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев
20:55 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 14 февраля, скончался посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на информацию МИД Украины. 

По данным СМИ, причина смерти 64-летнего украинского дипломата - обширный инфаркт. 

Сергей Камышев родился в 1956 году. Во времена СССР трудился в Минуглепроме УССР, а в 1994-м начал карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. В том же году стал первым секретарем, советником посольства Украины в Египте. Спустя 4 года был назначен временным поверенным в Лиане и Сирии, руководил дипмиссией в Бейруте. 

В 2004 году стал послом Украины в Китае, представляя также интересы нашей страны в Монголии и КНДР. Первая каденция во главе посольства в КНР закончилась для Сергея Камышева в 2009 году. 

Во времена Януковича дипломат был заместителем министра Кабинета министров, после чего в течение трех лет работал замруководителя секретариата Кабмина. В 2014 был уволен с должности. 

18 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Камышева послом в Китае.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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Китай, Посол Украины в Китае, Сергей Камышев.
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