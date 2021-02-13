Был кумиром для Шварценеггера: умер олимпийский чемпион Юрий Власов

В субботу, 13 февраля, на 86-м году жизни скончался советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов. О его смерти сообщил российский спортсмен Михаил Кокляев.

"Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Михаил у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео с выступлением Власова на Олимпиаде.

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По словам главного тренера мужской сборной РФ по тяжелой атлетике Олега Писаревского, возможной причиной смерти Власова мог стать тромб.

"Видимо, тромб. Так предварительно полагаем, только вскрытие покажет причину смерти", - цитирует Писаревского РИА Новости.

Известный американский культурист, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер признавался, что Власов был его кумиром.

На 86-м году жизни скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов Его уважал даже Железный Арни. Вечная память pic.twitter.com/w3kXkPT3Zo — Чемпионат (@championat) February 13, 2021

Юрий Власов, являющийся уроженцем Макеевки, победил на Олимпиаде-1960 в Риме, а на следующих Играх в Токио он занял второе место. Кроме того, на его счету четыре победы на чемпионатах мира, а также шесть успехов на чемпионатах Европы. После спортивной карьеры он сначала начал литературную деятельность, а затем - политическую. В 1996 году Власов участвовал в президентских выборах в России. Набрав на них 0,2 % голосов, он ушел из политики.

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