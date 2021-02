Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али

На 68-м году жизни умер олимпийский чемпион 1976 года американец Леон Спинкс. Об этом сообщает boxingscene.

Сообщается, что бывший боксер последние годы боролся с раком простаты.

В послужном списке Спинкса 46 боев, в 26 из которых он выходил победителем. Кроме того, на его счету три ничьих и 17 поражений. На олимпийский играх в Монреале в 1976 году Спинкс по прозвищу "Неоновый Леон" выиграл "золото" в категории до 81 кг. В профессиональном боксе Леон становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBA. Наибольшую известность Спинкс приобрел после победы над Мохаммедом Али в 1978 году. Это поражение отсрочило уход Али из бокса, и в реванше Мохаммед все-таки добыл убедительную победу.

Top Rank joins the boxing community in mourning the passing of Leon Spinks - A true legend, who pulled off one of the greatest Heavyweight upsets of all time in 1978. pic.twitter.com/i3xHjkKNti

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 7, 2021