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Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али

Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер boxing_social

На 68-м году жизни умер олимпийский чемпион 1976 года американец Леон Спинкс. Об этом сообщает boxingscene.

Сообщается, что бывший боксер последние годы боролся с раком простаты.

В послужном списке Спинкса 46 боев, в 26 из которых он выходил победителем. Кроме того, на его счету три ничьих и 17 поражений. На олимпийский играх в Монреале в 1976 году Спинкс по прозвищу "Неоновый Леон" выиграл "золото" в категории до 81 кг. В профессиональном боксе Леон становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBA. Наибольшую известность Спинкс приобрел после победы над Мохаммедом Али в 1978 году. Это поражение отсрочило уход Али из бокса, и в реванше Мохаммед все-таки добыл убедительную победу.

Видео первого боя Али - Спинкс:

Видео второго боя Алис Спинкс:

Отметим, брат Леона - Майкл Спинкс являлся абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а сын - Кори Спинкс становился абсолютным чемпионом мира в полусредней весовой категории.

Напомним, Мохаммед Али умер в 2016 году.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Мохаммед Али, Леон Спинкс.
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