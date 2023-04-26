Зеленський нарешті призначив посла у Китаї

Посол України в Китаї назначений вперше за два роки

Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Китаї. Ним очікувано став колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін.

Про це йдеться в указі президента Зеленського. Посла України у Пекіні не було з лютого 2021 року, коли помер Сергій Камишев.

"Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України в Китайській Народній Республіці", — йдеться у документі.

Відомо, що Павло Рябікін з 4 листопада 2021 року по 20 березня 2023 року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а з 2020 по 2021 рік очолював Державну митну службу. Крім того, Рябікін був народним депутатом України VII скликання та є членом Парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський провів телефонну розмову із головою Китаю Сі Цзиньпіном. Лідери двох країн поговорили вперше від початку повномасштабної війни в Україні.