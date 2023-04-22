Новий ляпас росії: Німеччина ухвалила резонансне рішення

Незадовго до публічних заяв із росії до Німеччини літав спеціальний борт

Уряд Німеччини ухвалив рішення про масове висилання російських дипломатів. У росії вже відреагували та пообіцяли "дзеркально відповісти".

Про виселення російських дипломатів стало відомо у суботу, 22 квітня. Про це повідомило МЗС росії, передає ТАСС.

Інформація про те, що Берлін готує масове виселення російських дипломатів з'явилася ще наприкінці березня, проте влада її незабаром спростувала. Однак у росії запевняють, що рішення про це вже прийнято, а влада ФРН брехала про те, що цього не станеться. У російському МЗС заявили, що таким рішенням Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин.

"Влада ФРН прийняла рішення про чергове масове висилання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включаючи їх дипломатичний вимір", — заявили у відомстві.

Також російська сторона пообіцяла "дзеркально" відповісти на такі дії, виселивши з країни німецьких дипломатів. Крім того, в МЗС росії пообіцяли суттєво обмежити максимальну кількість співробітників німецьких дипломатичних представництв, про що вже офіційно повідомили посла ФРН у росії Геза Андреаса фон Гайра ще 5 квітня 2023 року.

Крім того, як повідомляється на порталі Flightradar24, що за кілька годин до публічної заяви до Берліна з Москви прилітав рейс RA-96014 спецзагону "росія", який займається перевезенням вищих посадових осіб. Задля цього було на кілька годин відкрито вікно для літаків, яке ЄС зачинило для російських перевізників із лютого 2022 року. Борт під номером RA-96014 мав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку. Літак пробув у Німеччині кілька годин, після чого відлетів. Ймовірно, цим бортом було доставлено німецьких дипломатів, яких виселили з росії у відповідь на дії Берліна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві розірвуть договір про оренду землі з посольством росії, а землю передадуть у державну власність. У Кремлі на це традиційно відреагували погрозами вжити "відповідних заходів".