"Дякувати хоч у халатику": скандальна сексолог-посол України знову нарвалася на бурю хейту (фото)

Сексолог Олеся Ілащук, через призначення якої на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія спалахнув справжній скандал, вкотре нарвалася на бурю негативу в соцмережах. Цього разу українців розлютив її зовнішній вигляд під час офіційного заходу.

Одним із перших на одяг Ілащук звернув увагу редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко.

Справа в тому, що у відео-вітанні з нагоди її акредитації посол використовувала у своєму вбранні кімоно, яке багато хто вважав надто неофіційним і недоречним одягом для такого випадку.

Журналіст зазначає, що хоча він і сам не є прихильником обов’язкових формальностей в одязі по типу краваток тощо і вважає це пережитком минулого, у конкретному випадку, на його думку, Ілащук, дещо переборщила.

"Офіційне звернення посла у халатікє, зізнаюся, перевершує найсміливіші очікування. Навіть за умови коли посол — це не посол, а так, мімо проходила", — говорить журналіст, мабуть, натякаючи на минулий скандал через те, що у Ілащук немає дипломатичного досвіду.

У коментарях під постом Сидоренка багато українців погодилися з ним, а деякі навіть були шоковані зовнішнім виглядом нашого посла. При цьому деякі зазначили, що у відео Ілащук була одягнена і в цілком офіційному костюмі під яким і було це кімоно.

Нагадаємо, що скандал навколо Олесі Ілащук виник після її призначення на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія. Деякі громадяни обурилися через відсутність у неї дипломатичного досвіду, а також через її минулу роботу — сексолог.

Ймовірно, через це МЗС кілька тижнів не могло оформити документи для відправки нового дипломата до Болгарії.