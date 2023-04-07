"Спасибо хоть в халатике": скандальная сексолог-посол Украины снова нарвалась на бурю хейта (фото)

Сексолог Олеся Илащук, из-за назначения которой на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария разгорелся настоящий скандал, в очередной раз нарвалась на бурю негатива в соцсетях. В этот раз украинцев разозлил её внешний вид во время официального мероприятия.

Одним из первых на одежку Илащук обратил внимание редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

Дело в том, что в видео-приветствии по случаю её аккредитации посол использовала в своем наряде кимоно, которое многие посчитали уж слишком неофициальной и неуместной одеждой для такого случая.

Журналист отмечает, что хотя он и сам не является сторонником обязывающих формальностей в одежде по типу галстуков и т.д и считает это пережитком прошлого, в конкретном случае, по его мнению, Илащук, несколько переборщила.

"Официальное обращение посла в халатике, признаюсь, превосходит самые смелые ожидания. Даже при условии когда посол – это не посол, а так, мимо проходила", — говорит журналист, по всей видимости, намекая на прошлый скандал из-за того, что у Илащук нет дипломатического опыта.

В комментариях под постом Сидоренко многие украинцы согласились с ним, а некоторые были даже шокированы внешним видом нашего посла. При этом некоторые отметили, что в видео Илащук была также одета и во вполне официальных костюм под которым и было это кимоно.

Напомним, что скандал вокруг Олеси Илащук возник после её назначения на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария. Некоторых граждан возмутило отсутствие у нее дипломатического опыта, а также её прошлая работа — сексолог.

Вероятно, из-за этого МИД несколько недель не мог оформить документы для отправки нового дипломата в Болгарию.