Новая пощечина россии: Германия приняла резонансное решение

Правительство Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов. В россии уже отреагировали и пообещали "зеркально ответить".

О выселке российских дипломатов стало известно в субботу, 22 апреля. Об этом сообщил МИД россии, передает ТАСС.

Иформация о том, что Берлин готовит массовую выселку российских дипломатов появилась еще в конце марта, однако власти ее вскоре опровергли. Однако в россии уверяют, что решение об этом уже принято, а власти ФРГ врали о том, что этого не произойдет. В российском МИД заявили, что таким решением Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-немецких отношений.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-немецких отношений, включая их дипломатическое измерение", — заявили в ведомстве.

Также российская сторона пообещала "зеркально" ответить на такие действия, выселив из страны немецких дипломатов. Кроме того, в МИД россии пообещали существенно ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем уже официально известили посла ФРГ в россии Геза Андреаса фон Гайра еще 5 апреля 2023 года.

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