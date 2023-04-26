У Эрдогана проблемы: после инцидента в прямом эфире сделано заявление

Турецкий лидер объяснил причину инцидента во время интервью

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо прямо во время интервью, которое он дал каналам Ulke TV и Kanal 7. Спустя 10 минут после начала шоу трансляция была прервана. Позже турецкий лидер объяснил, что с ним на самом деле случилось.

Так, во вторник, 25 апреля, Эрдоган сделал три предвыборные выступления перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. В ходе интервью каналам Ulke TV и Kanal 7, которое проходило в прямом эфире, президенту Турции резко стало плохо. Об этом сообщил телевизионный канал News18.

Телевизионное выступление турецкого лидера началось с опозданием более чем на 90 минут, а спустя 10 минут после начала эфира оно было прервано.

"Камера затряслась, и репортер, задавший вопрос, встал со стула, когда трансляция оборвалась", — говорится в материале.

Затем спустя примерно 10 минут трансляция была возобновлена и Эрдоган продолжил интервью.

В то же время Bloomberg пишет о том, что Эрдоган объяснил телезрителям этот инцидент проблемами со здоровьем.

"Вчера и сегодня мы много и тяжело работали. Поэтому у меня желудочный грипп. Мы подумали, что если отменим программу, нас неправильно поймут. Прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана", — сказал президент Турции.

Также в материале указывается, что Эрдоган отменил все свои запланированные предвыборные выступления 26 апреля в трех провинциях из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее аналитик Евгения Габер рассказала "Телеграфу", как победа или проигрыш Эрдогана на выборах повлияют на Украину и россию.