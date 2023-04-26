Ердоган має проблеми: після інциденту в прямому ефірі зроблено заяву

Турецький лідер пояснив причину інциденту під час інтерв’ю

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало зле прямо під час інтерв’ю, яке він дав каналам Ulke TV та Kanal 7. Через 10 хвилин після початку шоу трансляцію було перервано. Пізніше турецький лідер пояснив, що з ним сталося насправді.

Так, у вівторок, 25 квітня, Ердоган зробив дав передвиборчі виступи перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. У ході інтерв’ю каналам Ulke TV та Kanal 7, яке проходило у прямому ефірі, президенту Туреччини різко стало зле. Про це повідомив телевізійний канал News18.

Телевізійний виступ турецького лідера розпочався із запізненням більш, аніж на 90 хвилин, а через 10 хвилин після початку ефіру він був перерваний.

"Камера затремтіла, і репортер, який поставив питання, встав зі стільця, коли трансляція обірвалася", — йдеться у матеріалі.

Потім приблизно через 10 хвилин трансляція була відновлена й Ердоган продовжив інтерв’ю.

Водночас Bloomberg пише, що Ердоган пояснив телеглядачам цей інцидент проблемами зі здоров’ям.

"Учора і сьогодні ми багато і важко працювали. Тому в мене шлунковий грип. Ми подумали, якщо скасуємо програму, нас неправильно зрозуміють. Перепрошую всіх наших громадян, які зараз перебувають біля телеекрану", — сказав президент Туреччини.

Також у матеріалі зазначається, що Ердоган скасував усі свої заплановані передвиборчі виступи 26 квітня у трьох провінціях через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше аналітик Євгена Габер розповіла "Телеграфу", як перемога чи програш Ердогана на виборах вплинуть на Україну та росію.