Как победа или проигрыш Эрдогана на выборах повлияют на Украину и россию, — интервью с экспертом

Старший аналитик Центра исследования современной Турции и Atlantic Council Евгения Габер рассказала "Телеграфу" о тонкостях политики Анкары

Турция сейчас играет одну из ключевых ролей в посредничестве между Украиной и россией, в частности, в вопросах зернового коридора и обмена пленными. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно сохраняет тесный контакт с президентом России Владимиром Путиным. Как неофициально говорят представители украинской власти, в случае победы Эрдогана на очередных выборах политика дрейфа Турции к рф продолжится, что совсем не выгодно Украине.

Старший аналитик Центра исследования современной Турции и Atlantic Council Евгения Габер рассказала в интервью "Телеграфу", как изменится политика Анкары по отношению к Москве и Киеву в случае победы или проигрыша Эрдогана на предстоящих выборах в мае. А вместе с тем — есть ли у Турции перспективы в построении общего с россией газового хаба и как избирательная гонка скажется на поставках оружия.

– В Турции в мае выборы. Разница в предвыборной гонке между Эрдоганом и его конкурентом невелика. То есть нельзя сказать, что Эрдоган точно победит. Но если победит оппонент Эрдогана, как это повлияет на Украину? Ведь Эрдоган, например, большой поклонник коммуникации с путиным, а его оппонента, наоборот, называют более прозападным.

– Это будет возвращение Турции к более децентрализованной внешней политике, когда МИД и карьерные дипломаты будут играть большую роль, чем сейчас. Сейчас первую скрипку играет администрация президента, и это достаточно централизованный процесс принятия решений. Также оппозиция говорит о возобновлении диалога с Европейским союзом и НАТО — будет меньше критики партнеров, чем сейчас. Если это произойдет, то у нас будет Турция, которая идет в фарватере политики НАТО и ЕС и не будет иметь столь особых отношений с россией, как это есть сейчас. В то же время по украинскому направлению я не ожидала бы кардинальных перемен. Во-первых, потому что россия все равно остается важным партнером для Турции в экономической и энергетической сферах. Во-вторых, потому что это очень продолжительная история отношений Турции — балансирование между россией и Западом.

– Эрдоган недавно говорил, что путин может приехать в Турцию. И хотя в конце концов визит не состоится, еще до того министр иностранных дел Турции говорил о разблокировании экспорта российских удобрений и зерна. Будет ли Турция больше сближаться с рф? Особенно при Эрдогане?

– Даже если Эрдоган останется у власти, тот факт, что над ним не будет висеть угроза не выиграть выборы, немного смягчит его риторику по Западу и уменьшит стремление иметь рф в столь близком кругу.

Я думаю, что антиамериканская и националистическая риторика немного отойдет на второй план, потому что сейчас все направлено на выборы и внутреннюю политику. Но, конечно, будут продолжаться попытки вести переговоры по Сирии, где Россия играет активную роль, будут продолжаться попытки активного энергетического сотрудничества. Если мы будем иметь во власти оппозицию, то, скорее всего, таких частых контактов с РФ не будет. Для оппозиции понятно, что путин — военный преступник, были заявления с их стороны, что они должны занять сторону Украины в этой войне. С другой стороны, понимание, что россия — это не только путин, что это важное региональное государство, и у оппозиционных сил даже есть концепция примирения с соседями. То есть попытки контактов с РФ все равно будут, хотя и не столь персонализированы.

Евгения Габер - старший аналитик Центра исследования современной Турции и Atlantic Council

- А почему сейчас столь персонализирована связь между путиным и Эрдоганом? Дело в выборах, что он пытается заручиться поддержкой даже путина?

- Дело в особенностях системы управления двух стран. Россия вообще тоталитарное общество, а в Турции есть консолидированная вертикаль власти, где все решения принимаются в основном президентом.

Поэтому сейчас так выстроен механизм принятия решений, что стиль правления в чем-то схож. Когда встречаются два лидера и решают общие проблемы. Им так удобно.

Тот факт, что сейчас есть ордер на арест путина, никак не смущает турецкую сторону приглашать его на открытие новой АЭС.

- Могут ли увеличиться хотя бы непублично, отправки оружия, тех же дронов, в Украину? Некоторые эксперты называют это одним из ключей победы Эрдогана на выборах.

– Турецкая сторона пытается в публичной плоскости не говорить о поставках оружия Украине. Мы отслеживаем те экземпляры оружия, которые есть в Украине на поле боя, или на сайтах типа Oryx. Видим, что есть поставки беспилотников и бронированных машин Kirpi, но нигде об этом не говорится. Опять же, для того чтобы не портить отношения с россией, чтобы не раздражать Кремль. Поэтому увеличение снабжения оружием перед выборами — это точно не то, о чем говорится. Мне кажется сейчас настолько чувствительная ситуация для Турции, что в течение следующих месяцев ожидать новых прорывных решений по поставке оружия Украине не стоит.

– Как вы оцениваете перспективы построения газового хаба в Турции? Будет ли это финансировать рф? Турция ведь сказала, что после землетрясения они не готовы вкладывать в это средства.

- Есть большие разногласия у Турции и россии относительно того, как они видят этот газовый хаб, что не может не радовать. Сейчас очевидно, что эта идея будет вредна для Украины, да и для Турции тоже. Потому что россии важно, чтобы Турция все сделала за свой счет, чтобы через Турцию российский газ шел в Европу. Так это видит россия.

В Турции этого не хотят, им интересно превратить страну в региональный хаб для того, чтобы иметь доступ к азербайджанскому газу, в перспективе — туркменскому, возможно, начать собственную добычу из Черного моря или восточного Средиземноморья. И, имея этот газ из разных источников, распределять его в Турции, определять цены на свободном рынке и затем продавать турецкий газ в Европе. Который может быть смесью разных типов газа.

Сейчас также становится активным вопрос о либерализации внутреннего газового рынка Турции. Это все не дает возможности запустить газовый хаб, потому что Турция не заинтересована в усилении роли россии и в том, чтобы брать на себя репутационные потери, продавая российский газ в Европу.

Поэтому сейчас эта идея в российском виде заморожена.