В Украине появились усовершенствованные бронеавтомобили Kirpi: чем они особенные (видео)

На БТР установили боевой модуль, названный в честь египетского бога

Защищенные БТР Kirpi турецкого производства, которые Украина начала получать в август и они спасли уже не одну жизнь, были замечены в новом варианте. У последней прибывшей партии отмечены боевые модули румынского производства.

Согласно информации портала Ukraine Weapons Tracker, Kirpi оснащены румынскими Pro Optica ANUBIS RCWS — дистанционно управляемый боевой модуль. Его впервые представили в 2018 году. Он имеет гиростабилизацию по двум осям и может содержать пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм.

У "Анубиса" есть тепловизор, камера видеонаблюдения CDD и автоматической системой управления огнем и лазерный дальномер. Ночью дальность обнаружения цели до 6 км для автомобиля и до 3 км для человека. На одной трети этого расстояния возможна идентификация.

Kirpi производит турецкая компания ВМС. Это машина класса MRAP для минной защиты. Первая поставка была 50 машин — они переданы украинским морским пехотинцам, ожидалась поставка еще 150 БТР. В переводе Kirpi означает "еж". У машины, главная задача которой безопасно перевезти людей есть амортизационные сидения, система GPS и автоматическая система тушения пожара. Окна в ней пуленепробиваемые, а наверху — защищенное место для наводчика, которое оборачивается на 360 градусов. Весит такой "Ежик" пустой 18 тонн и может везти 2 тонны полезного груза.

Ранее "Телеграф" рассказывал про БТР Bastion, которые Украина получит от Франции. От США в новом пакете придут боевые машины Bradley.